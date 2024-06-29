В Украине стремительно снижается количество учеников в школах на оккупированных территориях. Результаты исследования

В украинских школах на деоккупированных территориях уменьшилось количество учеников примерно на 7%. 66% школьников находятся на месте. Почти треть вынужденно эвакуировалась – 14% в пределах Украины и 19% за границу. Меньше 1% находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного благотворительной организацией Восток-SOS. Больше всего учеников выехали за границу из Донецкой и Харьковской областей – 35-48%, в других областях – 0-22%.

Наибольшее количество учеников из числа опрошенных, которые находятся в условиях временной оккупации, пребывают в Херсонской и Донецкой областях.

По данным исследования, среднее плановое количество учеников в школах составляет 694. Вначале 2022 года их было 414, а в конце – 395. В 2023 году детей, которые посещали учебное заведение, стало 390.

В школах на деоккупированных территориях обучение обычно проводят либо в онлайн-режиме, либо в смешанном формате.

В то же время 80% педагогов остаются в своих городах. Внутренне перемещенными являются 16% учителей, а 4% из них уехали за границу.

Исследование показало, что наиболее востребованными специалистами психолог и социальный педагог. Некоторые школы нуждаются в учителях физкультуры, информатики, физики, трудового обучения, истории и правоведения, а также персонале по техническому и повседневному обслуживанию (повар, дворник, охранник).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что педагоги назвали проблемы, с которыми больше всего ожидают столкнуться на деоккупированных территориях.

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