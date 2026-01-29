В Украине в пять раз увеличили гранты для молодых ученых: кто и сколько получит

В Украине в пять раз увеличили размер президентских грантов для молодых ученых и докторов наук. Кроме того, модернизированы конкурсные процедуры и отменены устаревшие нормативные акты, регулировавшие предоставление таких грантов в предыдущие годы.

Соответствующий документ подписал Президент Украины, сообщается на сайте официального интернет-представительства. В нем также указано, что докторам наук до 45 лет включительно будут предоставляться ежегодные гранты для проведения научных исследований и разработок в соответствии с отдельным положением. В частности, на те, результаты которых направлены на укрепление обороноспособности и безопасности государства, экономическое развитие и повышение конкурентоспособности, преодоление общественных вызовов, создание новых технологий и инноваций для реального сектора экономики.

Размер грантов будет зависеть от категорий ученых:

доктора наук (до 40 лет включительно) – 7 грантов по 500 тыс. грн;

докторанты (до 35 лет включительно) – 20 грантов по 400 тыс. грн;

доктора философии / кандидаты наук (до 35 лет включительно) – 50 грантов по 300 тыс. грн;

доктора наук (до 45 лет включительно) – ежегодные гранты для проведения научных исследований и разработок в соответствии с отдельным положением.

Изменения будут применены уже с этого года и распространяться на ученых, которые являются гражданами Украины и ведут научную деятельность на территории страны на постоянной основе.

Министр образования и науки Оксен Лисовой отметил, что государство целенаправленно поддерживает молодых ученых, чтобы они могли профессионально реализовываться.

"Обновленный порядок четко определяет и фокус поддержки: гранты будут предоставляться на исследования и разработки, результаты которых имеют важное значение для государства – в сферах обороны и безопасности, экономического развития, преодоления общественных вызовов, создания новых технологий и инноваций для реального сектора экономики. В то же время государство целенаправленно поддерживает молодых ученых, создавая условия для их профессиональной самореализации в Украине", – сказал Лисовой.

Подать заявку на грант нужно до 1 марта года, предшествующего году предоставления грантов. В дальнейшем до 1 августа Фонд направит предложения в МОН. Тогда как представление проекта акта президенту состоится до 1 октября.

В случае получения финансирования заключается договор между грантополучателем, учреждением и Фондом. Средства перечисляются поэтапно, а ученый должен отчитываться за использование предоставленной поддержки. Если условия договора нарушены, предусмотрен механизм возврата средств.

