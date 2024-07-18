В Украине впервые вводится врачебная резидентура: что это такое и кто может в нее поступить

Впервые в Украине Министерство здравоохранения (МОЗ) вводит врачебную резидентуру по специальности "нейрохирургия". Она подразумевает этап последипломного образования для выпускников медицинских университетов. Основная задача такого обучения состоит в овладении узкоспециализированными профессиональными компетентностями в рамках определенной специальности, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности.

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О решении Минздрав сообщил на официальном сайте. Обучение первых врачей-резидентов будет проходить с сентября 2024 по август 2027 по дневной форме. Специалисты получат ежемесячную стипендию в размере 16 000 гривен.

Кто может поступить в резидентуру

Для того чтобы поступить в резидентуру врачам нужно пройти конкурсный отбор. В нем могут принять участие специалисты, которые:

завершили подготовку в интернатуре по специальности: "Хирургия" (3 года резидентуры), "Ортопедия и травматология" и "Неврология" (4 года) составили "Шаг 3" по меньшей мере на 85%, имеют оценку "отлично" по результатам сдачи экзамена по овладению практических навыков и умений и получили сертификат врача-специалиста;

завершили подготовку в интернатуре по соответствующей специальности с результатом "Шаг 3" не ниже 78% и оценкой не ниже "хорошо" по результатам сдачи экзамена по овладению практическими навыками и умениями, получили сертификат врача-специалиста, и имеют стаж работы по специальности не меньше одного года;

по результатам сдачи экзамена по овладению практическими навыками и умениями, получили сертификат врача-специалиста, и имеют стаж работы по специальности не меньше одного года; врачи-специалисты по соответствующей специальности и стаж работы по ней не менее трех лет (без требований к успешности по результатам подготовки в интернатуре).

В высших учебных заведениях должен быть симуляционный центр, где резиденты смогут отрабатывать клинические навыки по специальности. За каждым студентом будет закреплен опытный руководитель и клинический куратор. Оценивание результатов подготовки во врачебной резидентуре будут состоять из текущего, промежуточного и итогового контроля.

"Внедрение врачебной резидентуры, в частности, и по узкопрофильным высокотехнологичным врачебным специальностям — важный шаг по реализации положений действующего законодательства и интеграции украинского медицинского образования в европейское образовательное и медицинское пространство", – говорится в сообщении.

После внедрения врачебной резидентуры по специальности "нейрохирургия" проведение циклов специализации для получения сертификата врача-специалиста по этой специальности прекращается.

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