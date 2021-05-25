В Украине введут новое школьное меню из 160 блюд: без колбас, сосисок и консервов

В Украине со следующего года введут новое школьное меню, состоящее из 160 блюд. В рационе увеличили количество фруктов и мяса, изъяли колбасные изделия, уменьшили количество соли, сахара и хлеба.

При этом в новом питании разрешены специи, есть блюда для тех, у кого аллергия на молоко. Еду все так же нельзя жарить. Несмотря на такие изменения, школьное меню подорожать не должно, передает "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Среди новых блюд для учеников будут шпундра, верещак, чили кон карне, львовский сырник, морковный салат, булгур и йогурт с бананом.

В понедельник, 24 мая, ученикам одной из киевской школ дали попробовать новые блюда. Объяснить, зачем нужно изменить питание школьников, в столовую пришли первая леди Елена Зеленская, глава Министерства образования Сергей Шкарлет, министр здравоохранения Виктор Ляшко, заместитель министра экономики Сергей Глущенко, идеолог проекта по изменению культуры питания CultFood Евгений Клопотенко и другие.

"Когда мы начинали работу над реформой системы школьного питания, мы поставили себе цель – повысить общий средний уровень питания в украинских школах. Это комплексная задача: от улучшения качества, питательности блюд и безопасности пищевых продуктов до ресурсного обеспечения школ. Я хочу, чтобы дети с удовольствием шли в школьную столовую, а родители были при этом уверены, что школьное питание полезно для здоровья", – сказала первая леди.

Школьная столовая. Источник: ТСН

Зеленская объяснила, зачем нужна реформа. Источник: ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, исследование показало, что плохое питание у детей школьного возраста может быть следствием того, что средний разрыв в росте между самыми высокими и самыми низкорослыми странами составляет 20 сантиметров.

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