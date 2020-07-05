Выпускников школ массово забирают в армию из-за карантина: что говорит закон

В Украине часть абитуриентов, которые в августе должны сдавать ВНО, уже к июлю получили повестки в военкомат.

Об этом сообщается в материале ТСН. При этом из-за отсрочки вступительной кампании в связи с пандемией COVID-19 выпускников учебных заведений не должны призывать в армию

"Моему сыну 18 лет, и он в этом году закончил колледж и хочет поступать в университет. Перед выпускными экзаменами ему выдали обходной лист, в котором он должен был обойти все инстанции в колледже и, внимание, поставить печать в военкомате. Все бы ничего, если бы не призывной возраст и продленная из-за коронавируса приказом президента до 31 июля призывная кампания.

И вот, 2.06.2020 года мой сын пошел в военкомат за тем, чтобы поставить печать в обходной лист. Увидев такого кандидата, там сразу же отрыли его дело, отправили на медицинскую комиссию при военкомате и вручили повестку, согласно которой он должен явится в военкомат 7.07.2020 для отправки в войска. А у него только в августе ВНО дополнительная сессия", – обратился к журналистам отец абитуриента из города Коростышева Житомирской области.

По его словам, в начале года школьник предоставил военкомату документ из колледжа об учебе, что давало ему право получить отсрочку от призыва до осени.

"Несмотря на это, его не выпускали из здания военкомата пока он не поставил подпись в журнале о том, что получил повестку. На все заявления сына о том, что он будет дальше учиться и мои телефонные разговоры с представителями военкомата мы получали один ответ: "Мы действуем в рамках действующего законодательства". Свои действия они оправдывали, ссылаясь на Указ Президента о продлении призывной кампании до 31.07.2020", – отметил отец мальчика.

Он добавил, что в военкомате требуют документы от органов или учреждений образования, которые подтверждают продолжение обучения. Однако таких документов, кроме приглашения на ВНО, сейчас нет, поскольку колледж парень уже закончил, а поступить в университет еще не успел.

В начале июня тогдашняя исполняющая обязанности руководителя Минобразования Любомира Мандзий заявила, что этим летом из-за отсрочки вступительной кампании выпускников не будут призывать в армию. В МОН даже есть об этом договоренность с Минобороны.

На запрос журналистов о ситуации в Министерстве образования ответили, что чиновники обратились для рассмотрения отсрочки к Министерству обороны Украины.

"Министерство обороны проинформировало о том, что "с целью обеспечения конституционных прав на получение образования гражданам, которые заканчивают обучение в учреждениях образования в июне-июле текущего года, руководством Вооруженных Сил Украины проработаны и доведены соответствующие указания органам военного управления о предоставлении рекомендаций председателям призывных комиссий всех уровней относительно порядка предоставления гражданам Украины отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения следующей ступени образования по части пятнадцать статье 17 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", – сказано в ответе.

Решение призывной комиссии можно обжаловать, если в нем есть очевидные нарушения, двумя способами: обратиться в областную призывную комиссию или в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020-м количество абитуриентов, которые наберут максимальные 200 баллов на Внешнем независимом оценивании, может оказаться значительно выше, чем в прошлом году.