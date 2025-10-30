В Украине выросло количество учителей, которые общаются с учениками на перемене на украинском языке

В Украине на 5% выросло количество учителей, которые общаются с учениками на переменах на украинском языке. Также стало больше педагогов, которые общаются на государственном языке с родителями – с 90% до 94%.

Такие данные обнародовала Государственная служба качества образования. В отчете также указано, что 92% учителей ведут разговоры с коллегами исключительно на украинском языке. В прошлом году таких было 88%.

Согласно результатам исследования, 97% учителей предоставляют учебные материалы и домашние задания исключительно на украинском языке.

Самый высокий уровень соблюдения языкового законодательства наблюдается в Западном, Центральном и Северном регионах – 97%, 97% и 96% соответственно. На Юге зафиксирован рост показателя с 88% до 91%, в Восточном регионе он сейчас составляет 90%, что является самым низким значением среди макрорегионов.

В 2024/2025 учебном году доля педагогов, которые преимущественно пользуются украиноязычными материалами, достигла 93%. ГСКО предполагает, что положительная динамика связана с усилением языковой самоидентификации педагогов, ведь именно в этом году зафиксирован рост доли учителей, для которых украинский язык является родным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 39% школьников в Украине общаются на русском языке на уроках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!