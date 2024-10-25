В Украине за 4 года закрылось более двух тысяч школ: в чем причина и как работает эффект домино

За последние четыре года в Украине закрылось 2114 заведений школьного образования. За это время наша страна лишилась пятой части сельских школ и 5% школ в городах. В целом с 2020 года количество школ сократилось на 14%.

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Об этом пишет портал Education.ua со ссылкой на данные Института образовательной аналитики. Отмечается, что в 2020-2021 учебном году в Украине работало 14 815 школ разных форм собственности, а к 2023-2024 учебному году их осталось всего 12 701.

Наибольшее сокращение наблюдается в селах – на 20% за последние четыре года. В 2020-2021 учебном году в селах было 9293 заведения, а в 2023-2024 осталось только 7439.

В городах также зафиксирована такая тенденция, однако она менее интенсивна. Сокращение произошло на 260 школ или на 5%.

В то же время, как отмечает юрист Дмитрий Франчук, статистика может быть не совсем корректной, ведь есть трудности со сбором данных о школах в оккупации или на освобожденных от оккупации территориях.

Авторы пишут, что основной причиной такой ситуации является уменьшение количества учеников. В 2024 году первоклассников было на 14% меньше, чем в прошлом.

"Из-за уменьшения количества учеников как вследствие демографических проблем, так и из-за вынужденной миграции из-за войны семей с детьми, многие школы остаются без учеников. Это заставляет основателей закрывать малокомплектные школы, содержать которые становится финансово трудно для местных громад", – говорится в материале.

Авторы прогнозируют, что образовательные реформы будут побуждать школы к закрытию или приостановке деятельности. Небольшие населенные пункты могут остаться без школ, а дети без доступа к образованию рядом с домом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МОН объяснили, что делать учителям, школы которых закрываются.

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