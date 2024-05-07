В Украине заговорили о проведении ВНО по языкам национальных меньшинств. Что известно

Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность введения Внешнего независимого оценивания на языках национальных меньшинств, которые являются языками Европейского Союза. С целью проработки вопроса подготовки к специальному экзамену образовательное ведомство создало рабочую группу.

Об этом сообщается на официальном сайте МОН. Там говорится, что предложения должны быть поданы до 1 июня 2024 года.

"Образовать рабочую группу по обработке вопросов возможности подготовки специального ВНО по языкам национальных меньшинств, которые являются языками Европейского Союза, и утвердить ее состав, который прилагается. Рабочей группе проработать вопросы возможности подготовки специального ВНО по языкам национальных меньшинств, которые являются языками Европейского Союза, и предоставить директорату школьного образования предложения до 01 июня 2024 года", – говорится в документе.

В состав группы вошли руководители МОН, специалисты Украинского центра оценивания качества образования, представители общественных организаций и объединений коренных народов и национальных меньшинств.

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