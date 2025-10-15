В Украине заговорили об отмене осенних каникул в школах: что случилось

В Украине могут отменить осенние каникулы из-за прогнозируемых осложнений с электроэнергией и отоплением. Первыми об этом заговорили в Одессе. Такую рекомендацию получил Департамент образования и науки от военной администрации. Так, обучение хотят продолжить, пока световой день длиннее.

Об этом сообщила директор Департамента Елена Буйневич в комментарии "Трухе". Она отметила, что школы могут самостоятельно принимать соответствующее решение, однако большая часть учебных заведений подтверждает информацию о переносе осенних каникул.

"С учетом прогнозируемых осложнений с отоплением и освещением, максимально использовать световой день для того, чтобы продолжить обучение детей. То есть вопрос в том, чтобы учиться, пока в Одессе еще относительно тепло. Зато увеличить зимние каникулы," – сказала Буйневич.

Так, по плану зимние каникулы должны были начаться 29 декабря, однако если отменят осенние, то они начнутся 22 декабря и охватят Рождество.

Также Буйневич отметила, что школам, в которых не будет осенних каникул, предоставят рекомендации по проведению облегченной учебной недели. В частности, повторению изученного и без контрольных работ. Ведь некоторые семьи уже запланировали отпуска на этот период, поэтому таким решением планируется снизить образовательные потери школьников.

