Закроют ли школы на карантин из-за учителей без прививок – что говорят местные власти и Шкарлет

В Украине с 23 сентября усиливают карантин – вся страна переходит в "желтую" зону. Особенно это ударит по учебным заведениям. Согласно новым правилам, чтобы работать в карантин без ограничений, не менее 80% сотрудников должны привиться хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса.

С тех пор, как стало известно об ужесточении карантина, местные власти в разных регионах начали заявлять, что готовы закрыть множество школ – без перехода на дистанционное обучение. Министр образования и науки Сергей Шкарлет сегодня заявил – школы обязаны переходить на онлайн-формат, если есть проблемы с уровнем вакцинации. OBOZREVATEL рассказывает, что происходит.

Согласно постановлению правительства №954 от 13 сентября, для работы во время карантина в "желтой" зоне минимум 80% сотрудников образовательных учреждений должны иметь документ, который бы подтверждал, что они:

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получили одну или две дозы вакцины от COVID-19 (желтый или зеленый COVID-сертификат соответственно, также может быть справка 063/о или международное свидетельство о вакцинации);

или имеют отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус – его придется повторять каждые 72 часа;

или переболели COVID-19 – такой документ действует полгода.

В "красной зоне" с COVID-сертификатами должны быть все 100% сотрудников.

В то же время, как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, даже при выполнении этого условия могут отправить на вынужденные каникулы как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболеет кто-то из учеников. Школу – если таких классов будет более 50%.

Условие иметь COVID-сертификаты более 80% сотрудникам оказалось невыполнимым для многих школ по всей стране. Эту проблему может и должно решить дистанционное обучение. Однако местные власти друг за другом стали заявлять, что часть учебных заведений просто закроют.

В облгосадминистрациях ссылаются на позицию правительства и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) – в этом году не переводить обучение в онлайн-формат, а закрывать. До тех пор, пока в коллективах не будет необходимого уровня вакцинации.

В Украине около 14 тысяч школ. Сколько точно будут закрыты – пока неизвестно. Но процент может быть высоким, судя по даже приблизительным данным местных властей. Особенно с учетом заявлений, что они якобы руководствуются решением правительства не переходить на дистанционное обучение в такой ситуации.

Учителя – возмущены. Под призывом к педагогам вакцинироваться от коронавируса министра образования Сергея Шкарлета на странице ведомства в Facebook за 16 сентября – сотни негативных комментариев.

"Концерты, курорты, ночные клубы – не запрещают, а вот в школу ходить нельзя. Следовало бы взглянуть на очередь в Луцком Макдональдс"

"Все сводится к учителю. Давайте принимать в школу детей, чьи родители вакцинированы. Я – учитель, вакцинирована, но гарантий никаких. Впечатление, что родителей настраивают против учителей".

"Почему всегда виноваты учителя??? Может, уже прекратите проводить на нас разные эксперименты!!! Мы каждый знаем, как себя обезопасить, и не нужно так за нас "переживать"!!!"

"Призыв??? – принуждение!!!!!!"

"А детей и их родителей тоже будут проверять? Как их – невакцинированных – допустят к учебе?"

"Как вакцинированный защитит детей, у которых родители невакцинированные. Еще такого не слышали, что за сказки".

Руководитель директората дошкольного и школьного образования МОН Украины Владимир Божинский в эфире "Украина 24" сказал, что в школах, где вакцинированы менее 80% сотрудников, обучение будет проходить в дистанционной или смешанной форме.

Сергей Шкарлет до сегодняшнего дня оставался в стороне от набирающего обороты скандала, связанного с закрытием школ. На заседании Кабмина министр четко заявил: дистанционное обучение было и будет.

"Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из необходимых документов, обучение должно продолжаться (!) с использованием технологий дистанционного обучения. Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате", – подчеркнул министр.

Правда, он не уточнил, как будет решаться вопрос с местными властями, которые уже успели анонсировать закрытие школ.

Согласно статистике Минздрава, которую получил ВВС News Украина, по состоянию на 19 сентября из 1 млн 370 тысяч сотрудников всей системы образования одну дозу получили 48%, две – всего 37%. Но самое главное – эти показатели почти идентичны тем, что были неделю назад.

Ситуация в каждой области разная. Где-то лучше, где-то хуже. Сильно выделяется Киев, где вообще нет проблемы с уровнем вакцинации, и Львовская область – там сделали прививки всего около 10% сотрудников школ.

В Киеве самый высокий уровень вакцинации среди сотрудников школ по Украине. По данным КГГА на 17 сентября, во всех школах столицы в педагогических коллективов уровень вакцинации даже выше 80%.

"Мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году", – отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Киевская область

А вот в Киевской области с переходом в "желтую" зону придется закрыть ли перевести на "удаленку" 43% школ.

"У наших педагогов осталось очень мало времени, чтобы ситуацию исправить и обеспечить полноценную работу образовательной сферы. На онлайн-обучение в этот раз переводить не будут. Это справедливое и необходимое решение, ведь доступ к вакцинации педагоги получили еще в апреле", – пояснил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Винницкая область

В Винницкой области проблемы с уровнем вакцинации не более чем в 30% школ. Об этом сообщил Суспільному специалист Винницкой академии непрерывного образования Анатолий Калетник.

Житомирская область

В Житомирской области смогут работать в офлайн-режиме чуть более трети школ. Всего в области 572 школы. В 37% учебных заведений первую дозу вакцины от коронавируса получили более 80% сотрудников – сообщил Суспільному начальник управления областного департамента образования и науки Юрий Салимонович.

Запорожская область

В Запорожской области более половины школ придется закрыть или перевести на онлайн-обучение. Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что по решению правительства, остальные смогут работать только после того, как вакцинируется более 80% сотрудников. По состоянию на 9 сентября были вакцинированы 38,5% работников школ области.

"Александр Старух отметил, что по решению правительства учебные заведения, где прививки есть у менее 80% сотрудников, при усиленном карантине не будут работать вообще... Никакой дистанционной работы или онлайн-уроков не будет. Образовательное учреждение продолжит свою работу только после того, как его работники пройдут прививки", – говорится в сообщении прессслужбы на сайте ОГА.

Днепропетровская область

С 23 сентября в области продолжат работать в обычном режиме чуть больше четверти школ – 25,8%. Такие данные озвучил Суспільному директор департамента образования и науки облгосадминистрации Алексей Полторацкий.

Сумская область

В Сумской области не получили ни одну дозу прививки 39,5% сотрудников школ. Но местные власти сразу анонсировали, что карантин будет означать дистанционное обучение.

Львовская область

Во Львовской области ситуация критическая – согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, на вынужденные каникулы уйдут 86% школ. Все школы будут работать только в двух городах: в Моршине и Трускавце.

"Такая позиция государственной комиссии ТЭБ и ЧС – онлайн-обучения не будет. Причиной стал низкий уровень вакцинации работников учебных заведений, иногда сознательный саботаж со стороны педагогов вакцинационной кампании", – пояснил первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

Между тем мэр Львова Андрей Садовый заявил, что школы города будут работать. Невакцинированные преподаватели города должны будут на входе регулярно показывать ПЦР-тесты или справку о том, что переболели коронавирусом в течение шести прошедших месяцев.

Ровенская область

В области около 1 тыс. образовательных учреждений, из них с введением "желтой" зоны смогут работать в офлайн-режиме около 25%. Первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин считает, что все не так плохо – учителя продолжают вакцинироваться.

Хмельницкая область

В области 80% и более сотрудников вакцинировались в 43 школах. Показатель ниже 80% – в 536 школах.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области уровень вакцинации высокий: еще по состоянию на 9 сентября ни одну дозу прививки не получили всего 15% сотрудников школ.

Волынская область

На Волыни смогут работать офлайн всего около 20% школ. Как сообщила Суспільному заместитель начальника областного управления образования Татьяна Соломина, 80% и более сотрудников сделали прививки в 117 школах на Волыни из 588.

Черновицкая область

В Черновицкой области по данным за 22 сентября смогут продолжить обучение в обычном режиме 76% – 274 школы из 358.

Харьковская область

Большинство сотрудников школ Харьковской области вакцинировались – разрешение работать в офлайн-формате получат 614 школы, то есть почти 88%.

"У нас один из самых высоких показателей по Украине. 84 школы этот норматив еще не выполнили", – отметила директор областного Департамента образования и науки Анжелика Крутова.

Одесская область

В Одесской области по состоянию на 13 сентября более 80% сотрудников привились от COVID-19 только в 119 школах.

"Все остальные учебные заведения, всех типов и форм собственности, не будут функционировать... Вопрос перехода на дистанционное обучение сейчас не рассматривается", – заявил директор Департамента образования Одесской ОГА Александр Лончак.

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