В Украине запустили сервис по формированию разовых советов для защиты PhD: почему это важно

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) запустило новый информационный ресурс svr.naqa.gov.ua для формирования разовых ученых советов по защите ученой степени доктора философии PhD.

Сервис должен обеспечить прозрачность процесса формирования советов. Об этом говорится в сообщении на сайте НАОКВО.

В агентстве напомнили, что Кабмин 12 января принял постановление №12 "Об утверждении Порядка присуждения степени доктора философии и отмены решения разового специализированного ученого совета высшего образования, научного учреждения о присуждении степени доктора философии".

В соответствии с утвержденной в документе процедурой, с просьбой создать разовый совет для защиты соискатели степени PhD должны обращаться:

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в ученый совет заведения (учреждения), где они закончили аспирантуру,

после того, как получили заключение о научной новизне своего диссертационного исследования.

Такой ученый совет должен состоять из пяти ученых с научными степенями, у каждого из которых есть публикации по тематике диссертанта:

три члена совета – научно-педагогические работники этого заведения высшего образования\научного учреждения

и два оппонента из других заведений (учреждений).

По результатам защиты каждый член совета обязан принять решение о присуждении степени открыто и ответственно.

Информация о составе разового ученого совета, в частности о компетентности его членов в оценке конкретной диссертации, и будет подаваться к новой информационной системе НАОКВО. Документы должны быть в электронной форме – сгенерированные средствами информационной системы, на которые накладывается электронная подпись уполномоченного должностного лица заведения.

Если в течение 30 дней после обнародования информации о конкретном разовом совете на сайте агентства Министерство образования и науки не выдвинут претензий – к примеру, из-за несоответствия публикаций ее членов тематике диссертации – совет считается правомочным и аспирант может защищаться.

В случае успешной защиты именно заведение высшего образования (научное учреждение) присуждает соискателю степень доктора философии, а не МОН.

Новый ресурс доступен на сайте НАОКВО по ссылке.

Инструкция для пользователей размещена по этой ссылке.

Письмо-разъяснение по информационной системе НАОКВО – можно прочитать здесь.

Новый порядок присуждения и лишения степени PhD предусматривает расширение автономии учреждений высшего образования и научных учреждений по аттестации кадров высшей квалификации. Но в то же время и усиливает ответственность за принятые по этому вопросу решения о присуждении степени PhD.

В частности, в документе правительство установило требования к :

образованию разового диссертационного совета учреждением высшего образования или научным учреждением;

уровню научной квалификации соискателя степени доктора философии;

процедуре представления соискателем диссертации к защите;

проведению защиты диссертации и присуждение ученой степени;

определению основания для отмены решения разового диссертационного совета о присуждении степени PhD в случае нарушения академической добродетели или установленной законодательством процедуры защиты диссертации.

Порядок содержит подробные указания по каждому пункту – кто может входить в состав комиссии, какие знания, навыки, умения и компетентности должны быть у кандидата на получение степени, как должна проходить запись защиты и т.д.

Кандидат наук – ученая степень в СССР и некоторых постсоветских странах. В Украине эта степень после распада Советского Союза тоже была. Подготовка кандидата наук длилась три года и завершалась написанием и защитой диссертационной работы.

Защита диссертации могла происходить исключительно в специализированных ученых советах, действовавших постоянно. Поэтому значительная часть членов ученого совета плохо разбиралась в темах научных исследований, которые должны оцениваться. Кроме того, не все университеты имели собственные ученые советы, что заставляло их аспирантов проходить защиту там, где такие советы были.

Научную степень кандидата наук присуждала государство. После утверждения решения ученого совета – Министерство образования и науки, которое и выдавало затем соответствующий диплом.

Программа подготовки докторов философии длится четыре года. В 2019 году в качестве эксперимента впервые внедрили процедуру защиты диссертаций в разовых специализированных ученых советах. Однако параллельно работали и постоянные специализированные ученые советы. Теперь принимать защиту будут только разовые советы. А вместо государства научную степень будет присуждать заведение, где и проходила защита.

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