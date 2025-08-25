В Украине завершается подача заявлений для поступления на магистратуру: когда крайний срок

В Украине 25 августа завершается подача заявлений для поступления в магистратуру. Срок для регистрации завершается в 18:00.

Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению в бюджет состоится не позднее 28 августа, а подтвердить это необходимо до 18:00, 30 августа. Такие данные содержатся на официальном сайте Единой государственной базы по вопросам образования.

Рекомендации зачисления на контракт студенты получат не ранее 1 сентября, само же зачисление должно состояться не позднее 30 сентября.

Перевестись на вакантные бюджетные места с контракта можно до 3 сентября.

Дополнительный набор на контракт начнется не ранее 1 сентября, а зачисление будет происходить не позднее 20 октября.

Поступающим необходимо проверять статус поданных заявлений и оперативно реагировать на отметку "Требует уточнения поступающим". После получения рекомендации студенты должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению в установленные сроки.

