В Украине завершается регистрация на бакалавриат: когда будет зачисление

31 июля завершается прием заявлений для поступления на бакалавра и магистра медицинской, ветеринарной, фармацевтической направлений. У украинских поступающих, еще не подавших заявление, есть время до 18:00.

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Министерство образования и науки на официальной странице Facebook отметило, что из-за большой нагрузки работа сайта регистрации может замедляться. В связи с этим образовательное ведомство советует заходить в электронные кабинеты по прямому призванию.

Распределение мест по государственному заказу будет происходить до 5 августа. Если абитуриент проходит на бюджет, статус заявления из "Допущено к конкурсу" изменится на "Рекомендовано (бюджет)".

У поступающих есть время до 8 августа, чтобы подтвердить выбор места обучения и выполнить требования. До 10 августа происходит зачисление в бюджет.

9 августа абитуриенты начнут получать рекомендации на контракт, а до 30 августа будет происходить зачисление.

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