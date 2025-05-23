В Украине завершается регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру: что нужно знать поступающим

23 мая завершается регистрация на вступительные экзамены в аспирантуру и магистратуру. Поэтому студенты, которые еще не успели подать заявку могут это сделать лично или в онлайн формате.

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Для того, чтобы подать документы, нужно обратиться в приемную комиссию учреждения высшего образования. Поступающие будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный экзамен по методологии научных исследований (ЕПВИ), информирует Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Во время онлайн регистрации абитуриент должен обязательно иметь квалифицированную электронную подпись, которую необходимо наложить на заполненное заявление.

При успешной регистрации студент должен получить оригинал экзаменационного листа, который будет предоставлять допуск на экзамены в экзаменационный центр. Для поступающих в магистратуру, которые будут сдавать тестирование за рубежом, для допуска в экзаменационный центр необходимо будет иметь сканкопию этого документа.

После регистрации, студенты могут внести изменения в личные данные. В частности, изменить предмет ЕПВИ или место сдачи экзамена.

Для успешной регистрации поступающие должны предоставить следующие документы:

заполненное заявление-анкету с наложенной квалифицированной электронной подписью;

документ, удостоверяющий личность, указанный в анкете-заявлении;

документ, подтверждающий информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН), или документ, подтверждающий причину невнесения в анкету-заявление информации о РНУКПН;

документ о полученной степени высшего образования магистра (образовательно-квалификационный уровень специалиста) (для лиц, завершивших обучение в прошлые годы);

справку о плановом сроке завершения обучения и получения диплома магистра в соответствующем году (для лиц, персональные данные которых не вносят в Единую государственную базу по вопросам образования);

Если поступающий выбрал два предметных теста ЕПВИ, тестирование по которым проходят одновременно во время основной сессии, – УЦОКО будет решать, какой из них он будет проходить во время основной сессии, а какой - во время дополнительной.

В случае обнаружения ошибок, абитуриентам нужно обратиться в приемную комиссию.

Для желающих проходить ЕПВИ действует правило: нельзя выбирать более двух предметных тестов. Если поступающий выбрал два предметных теста, тестирование по которым проходят одновременно во время основной сессии, УЦОКО определит, какой из них он будет проходить во время основной сессии, а какой – во время дополнительной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступающие в магистратуру на художественные специальности в 2025 году будут сдавать вступительный экзамен по истории искусств. В то же время, у студентов, которые будут идти в аспирантуру, появится новый экзамен по методологии научных исследований.

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