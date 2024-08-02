В Украине завершается срок подачи заявлений в колледже: что нужно знать поступающим

Украинские выпускники могут подать заявления в колледж до 18:00 2 августа на основе дипломов о завершении 11 классов или квалифицированного рабочего. К заявлению также следует добавить сертификаты Национального мультипредметного теста или Внешнего независимого оценивания как на бюджет, так и на контракт.

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Списки рекомендованных к зачислению абитуриентов будут обнародованы до 12:00 7 августа. Об этом сообщило Министерство образования и науки в официальной странице Facebook.

После того, как абитуриент получит письмо с зачислением, он должен подтвердить выбор одного места обучения в электронном кабинете или в учебном заведении, выполнить требования Правил приема заведения, заключить договор о предоставлении образовательных услуг между заведением и поступающим.

Зачисление на бюджет завершается до 12.00 14 августа, а на контракт – до 12.00 30 августа.

МОН напомнило, что учебные заведения могут проводить дополнительный набор на контракт до 31 октября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в украинских колледжах и лицеях будет действовать конкурсный отбор, согласно которому школьники после 9-го класса будут составлять государственную итоговую аттестацию (ГИА).

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