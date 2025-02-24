В украинских университетах предложили создать программу по исследованию России: что будут изучать студенты

Кандидат политических наук и заведующий кафедрой международных отношений Национального Университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Максим Яковлев предложил создать в украинских университетах программу по исследованию РФ – Russian Studie. Основываться она должна на исследованиях и доказательной аналитике.

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По словам эксперта, обеспечить такую основу должны специалисты своего дела, которые, возможно, имеют разные взгляды, но объединяет их общее желание работать на победу Украины. Пробную версию программы уже открывают в НаУКМА, пишет Яковлев в своем блоге на сайте Зеркало недели.

Ученый объясняет, что знать факты истории соседней страны недостаточно, важно их понимать. "Нам не хватает опыта в том понимании, что все это нуждается в осмыслении, анализе и всесторонней проработке", – озвучивает он свое мнение.

В своем блоге автор рассказал, что они с командой уже приступили к работе по сбору информации. Кроме поиска материалов на разных ресурсах, это включает также общение с экспертами и практиками борьбы с Россией и российским влиянием в Украине и мире.

"С одной стороны, мы ставим своей целью создать программу, которая позволит студентам всесторонне понять, чем есть Россия, какие процессы определяют ее внешнюю и внутреннюю политику, на чем держится ее экономика, кем являются российские элиты и каковы сценарии будущего для РФ. С другой стороны, надеемся, что наша программа поможет сплотить сообщество заинтересованных в формировании современной украинской школы исследования России", – пишет Яковлев.

По мнению эксперта, таким образом у украинцев будет больше шансов быть услышанными в мире, если они будут опираться на основательные аналитические разведки, мощную исследовательскую традицию и осмысленный опыт многих поколений.

Также Максим Яковлев отметил, что они прекрасно понимают, что тема исследования страны-агрессора интересна многим, и в Украине уже немало людей, которые этим занимаются. Поэтому он пригласил всех желающих к сотрудничеству и призвал присоединяться к их команде, чтобы вместе обеспечить будущие поколения самым ценным знаниями о враге и пониманием того, каким может быть наше с ним сосуществование.

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