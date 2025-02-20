Может ли тренер в спортивном клубе разговаривать с детьми на русском языке: ответ юриста

Занятия в спортивном клубе – это внешкольное образование и оно является частью образовательного процесса. Поэтому все занятия по закону Украины должны проводиться на государственном языке.

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Как пишет сайт Освитория, по словам юриста Александра Брижака, в этом случае нужно руководствоваться статьей 21 в Законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", где указано, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, то есть украинский. Кроме того, в статье 7 Закона Украины "О внешкольном образовании" указано, что языком внешкольного образования является государственный язык.

Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения большинство украинцев перешли на украинский язык, все еще продолжают происходить случаи, когда речь агрессора звучит не только в частном общении, но и в предоставлении услуг. В частности, во время проведения спортивных секций с детьми. Некоторые тренеры привыкли общаться на русском и не спешат переходить на государственный.

Однако это является прямым нарушением Закона Украины, поскольку спортивные клубы занимаются обучением детей и выполняют функцию внешкольных образовательных учреждений, поэтому должны соблюдать требования по использованию украинского языка в образовательном процессе.

К тому же, как объясняет юрист, даже если родители выражают пожелания относительно языка, нужно не забывать, что в этом случае речь идет не только о форме отношений клиент – владелец заведения, а именно сфера образования. А здесь действует закон – языком внешкольного образования является государственный язык. И желание родителей не должно противоречить Закону об образовании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Латвии устроили масштабные проверки в школах и детсадах на знание государственного языка. Это происходит из-за того, что с 1 сентября 2025 года все учебные заведения должны полностью перейти на государственный язык преподавания.

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