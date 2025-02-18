В Латвии устроили масштабные проверки в школах и детсадах на знание государственного языка: педагоги массово увольняются

В Латвии устроили масштабные проверки сотрудников учебных заведений на хорошее владение латышским языком. Причиной проверки является новый закон, согласно которому с 1 сентября 2025 года во всех школах и дошкольных учреждениях страны обучение должно вестись только на государственном языке.

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Поскольку на востоке Латвии большая часть населения является русскоязычным и образовательный процесс проходил билингвально, для многих педагогов и руководителей школ эта норма стала неприятным сюрпризом. Поэтому, как сообщает телеканал "Настоящее время", учителя начали массово увольняться.

Хорошее владение латышским языком проверяют инспекторы Центра государственного языка. На сегодняшний день проверки прошли уже 200 учителей в 27 школах страны, а в одном из крупнейших городов на востоке Латвии – Даугавпилсе, из семи школ уже уволилось 20 учителей, даже не дождавшись собеседования. Еще два педагога школа потеряла уже после языковой проверки – эти учителя ее не прошли.

"Пришлось пересмотреть все школьное расписание уроков. Изменился рабочий график учителей математики и английского языка. Если раньше учителя работали с 15 учениками, то теперь им, к сожалению, нужно работать с 30. Но учебный процесс проходит в обычном ритме", – рассказала директор школы Кристине Иванцова. Также она добавила, что более двадцати работников школы успешно прошли проверку на знание латышского языка.

По словам Центра государственного языка, главная цель этих проверок – обеспечить в стране качественный переход на латышский язык обучения.

"Использовать госязык важно всегда. В Латвии – всегда. Если ты работаешь педагогом, тебе нужно использовать государственный язык каждый день", – говорит сотрудник центра Уилнис Кушкис и добавляет, что только в двух школах из всех уже проверенных, уровень владения латышским был признан недостаточным. Сами педагоги рассказывают, что вопросы при проверке задают несложные, инспекторы ведут себя доброжелательно, а разговор обычно длится около 10 минут. При этом проверяют не только русскоязычных учителей, но и тех, которые являются этническими латышами и получили образование на государственном языке. Учителя это подтверждают.

"Мне также пришлось пройти эту языковую проверку, хотя мой родной язык – латышский. Конечно, я думаю, что успешно прошел, вопросы не были сложными и разговор со мной длился около пяти минут", – рассказала учительница латышского языка и литературы по имени Зигрид.

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