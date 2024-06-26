В УЦОКО рассказали, увеличится ли количество предметов на НМТ в 2025 году и каким будет экзамен после войны

Количество предметов на Национальном мультипредметном тесте может увеличиться до 5 после завершения полномасштабной войны России против Украины. Однако если этого не произойдет в 2025 году, то такие изменения вводить не планируется.

По словам директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко, такое решение может привести к двум вызовам. Один из них – это логистика участников, ведь проводить оценивание по такому количеству дисциплин в один день будет трудно. Об этом чиновница рассказала в интервью Освіта 24. Она отметила, что в рамках нынешних условий к таким изменениям не готовы ни поступающие и организаторы, ни система.

"Мы надеемся, что так не произойдет, ведь в таком случае будут накладываться два вызова. Первый связан с логистикой участников, ведь вряд ли мы сможем проводить для них оценку в течение одного дня. Поэтому им придется путешествовать и решать через это финансовые и логистические вопросы. Поэтому мне кажется, что к 5 предметам для всех участников точно не готовы ни они, ни система в пределах тех условий, в которых мы находимся", – сказала Вакуленко.

Если же модель тестирования будет изменена после Победы, то ее заранее анонсируют. Руководительница отметила, что в таком случае поступающие будут сдавать один предмет в один день. Поэтому она не исключила, что дисциплин может быть и 5.

"Конечно, когда мы будем говорить о Победе и ситуации после войны, тогда модель тестирования может быть другая, но ее заблаговременно анонсируют. В таком случае каждый участник будет сдавать один предмет в один день. Так что это может быть несколько предметов, в том числе и 5", – говорит чиновница.

Она добавила, что государство будет самостоятельно определять, какие из дисциплин будут обязательными для сдачи, а какие по выбору.

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