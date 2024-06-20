Сколько баллов нужно набрать на НМТ-2024 для поступления в университет и на какие специальности попасть труднее всего

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Сколько баллов нужно набрать на НМТ-2024 для поступления в университет и на какие специальности попасть труднее всего

Абитуриентам, которые планируют поступать в учреждения высшего образования на бюджет, нужно набрать не менее 130 баллов на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году. На контракт университеты могут устанавливать самостоятельно проходной балл, однако он должен быть не менее 100.

Об этом говорится в Порядке приема на обучение в высшие образования в 2024 году. В то же время поступить на некоторые специальности может быть сложнее, ведь абитуриентам нужно будет набрать не менее 150 баллов.

Сколько баллов нужно набрать на НМТ-2024 для поступления в университет и на какие специальности попасть труднее всего

В частности, это касается таких специальностей:

  • Стоматология
  • Медицина
  • Педиатрия
  • Фармация, промышленная фармация
  • отрасли знаний "Здравоохранение"
  • Право
  • Публичное управление и администрирование
  • Международное право
  • Международные экономические отношения
  • Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии

Рассчитать конкурсный балл для поступления в ЗВО можно путем перевода тестовых баллов, полученных по каждому предмету. Для этого можно воспользоваться таблицей или онлайн-калькулятором.

Сколько баллов нужно набрать на НМТ-2024 для поступления в университет и на какие специальности попасть труднее всего

Напомним, в 2024 году повышен пороговый балл для поступления в университеты. Для получения результата по шкале 100-200 баллов по каждому предмету НМТ нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов. В частности, по украинскому языку он стал выше на 2 тестовых. По другим предметам – математике, физике и иностранному языку балл – на 1.

Поэтому поступающие, составляющие НМТ-2024, должны набрать:

  • 7 тестовых баллов – по украинскому языку, биологии, украинской литературе и географии;
  • 8 тестовых баллов – по истории Украины;
  • 6 тестовых баллов – по химии;
  • 5 тестовых баллов – по математике, физике и иностранному языку.
Сколько баллов нужно набрать на НМТ-2024 для поступления в университет и на какие специальности попасть труднее всего

Участники Национального мультипредметного теста 2024 смогут получить результаты экзамена сразу после его завершения. В частности, они будут иметь информацию о количестве тестовых баллов и смогут перевести их в конкурсный балл. Поступающие смогут подсчитать приблизительные баллы за экзамен. В то же время, официальные результаты НМТ-2024 абитуриенты смогут получить в персональных кабинетах до 2 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли поступающие апеллировать результаты НМТ-2024.

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