Сколько баллов нужно набрать на НМТ-2024 для поступления в университет и на какие специальности попасть труднее всего

Абитуриентам, которые планируют поступать в учреждения высшего образования на бюджет, нужно набрать не менее 130 баллов на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году. На контракт университеты могут устанавливать самостоятельно проходной балл, однако он должен быть не менее 100.

Об этом говорится в Порядке приема на обучение в высшие образования в 2024 году. В то же время поступить на некоторые специальности может быть сложнее, ведь абитуриентам нужно будет набрать не менее 150 баллов.

В частности, это касается таких специальностей:

Стоматология

Медицина

Педиатрия

Фармация, промышленная фармация

отрасли знаний "Здравоохранение"

Право

Публичное управление и администрирование

Международное право

Международные экономические отношения

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии

Рассчитать конкурсный балл для поступления в ЗВО можно путем перевода тестовых баллов, полученных по каждому предмету. Для этого можно воспользоваться таблицей или онлайн-калькулятором.

Напомним, в 2024 году повышен пороговый балл для поступления в университеты. Для получения результата по шкале 100-200 баллов по каждому предмету НМТ нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов. В частности, по украинскому языку он стал выше на 2 тестовых. По другим предметам – математике, физике и иностранному языку балл – на 1.

Поэтому поступающие, составляющие НМТ-2024, должны набрать:

7 тестовых баллов – по украинскому языку, биологии, украинской литературе и географии;

8 тестовых баллов – по истории Украины;

6 тестовых баллов – по химии;

5 тестовых баллов – по математике, физике и иностранному языку.

Участники Национального мультипредметного теста 2024 смогут получить результаты экзамена сразу после его завершения. В частности, они будут иметь информацию о количестве тестовых баллов и смогут перевести их в конкурсный балл. Поступающие смогут подсчитать приблизительные баллы за экзамен. В то же время, официальные результаты НМТ-2024 абитуриенты смогут получить в персональных кабинетах до 2 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли поступающие апеллировать результаты НМТ-2024.

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