Всі завдання закриті. Директорка УЦОЯО розповіла, чи можуть вступники апелювати результати НМТ-2024

Участники Национального мультипредметного теста 2024 не могут апеллировать к содержанию тестовых заданий, ведь все они закрыты. В случае возникновения ошибки в тестовых заданиях абсолютно все участники получат начисление должного количества баллов.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона "Єдині новини". Она отметила, что после каждой сессии оценивания пересматриваются работы и проводится экспертиза тестовых заданий.

"Участники не могут апеллировать к содержанию тестовых заданий, потому что все задания закрыты и автоматически начисляются баллы. Раньше, когда мы проходили классическое Внешнее независимое оценивание, так же относительно закрытых тестовых заданий, изменения результатов не предусматривались. В то же время предполагалась возможность апеллирования к результату оценивания работы экзаменатором, то есть человеком. Человек может ошибаться. Компьютерная система ошибается только если неправильно был создан алгоритм обработки", – сказала Вакуленко.

"Апеллировать к этому компоненту не нужно. Что касается возможной ошибки в тестовых заданиях, обязательно после каждой сессии оценивания пересматриваются работы еще раз и, несмотря на то, что у нас работают профессиональные авторы, также есть экспертиза тестовых заданий. Если ошибка будет – то для всех участников, абсолютно для всех, будет принято одно и то же решение о начислении должного количества тестовых баллов", – добавила она.

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