Всі завдання закриті. Директорка УЦОЯО розповіла, чи можуть вступники апелювати результати НМТ-2024

Ольга Выпирайленко
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Всі завдання закриті. Директорка УЦОЯО розповіла, чи можуть вступники апелювати результати НМТ-2024

Участники Национального мультипредметного теста 2024 не могут апеллировать к содержанию тестовых заданий, ведь все они закрыты. В случае возникновения ошибки в тестовых заданиях абсолютно все участники получат начисление должного количества баллов.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона "Єдині новини". Она отметила, что после каждой сессии оценивания пересматриваются работы и проводится экспертиза тестовых заданий.

Всі завдання закриті. Директорка УЦОЯО розповіла, чи можуть вступники апелювати результати НМТ-2024

"Участники не могут апеллировать к содержанию тестовых заданий, потому что все задания закрыты и автоматически начисляются баллы. Раньше, когда мы проходили классическое Внешнее независимое оценивание, так же относительно закрытых тестовых заданий, изменения результатов не предусматривались. В то же время предполагалась возможность апеллирования к результату оценивания работы экзаменатором, то есть человеком. Человек может ошибаться. Компьютерная система ошибается только если неправильно был создан алгоритм обработки",сказала Вакуленко.

Всі завдання закриті. Директорка УЦОЯО розповіла, чи можуть вступники апелювати результати НМТ-2024

"Апеллировать к этому компоненту не нужно. Что касается возможной ошибки в тестовых заданиях, обязательно после каждой сессии оценивания пересматриваются работы еще раз и, несмотря на то, что у нас работают профессиональные авторы, также есть экспертиза тестовых заданий. Если ошибка будет – то для всех участников, абсолютно для всех, будет принято одно и то же решение о начислении должного количества тестовых баллов", – добавила она.

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