В Японии набирают популярность заведения для старшеклассников, прогуливающих школу: там уютно, бесплатная еда и можно побыть наедине

В Японии количество прогулов старшеклассниками уроков в школах достигло рекордного уровня. Для того, чтобы подростки не оказались в социальной изоляции, в стране открывают учреждения, где они могут свободно проводить время – там есть место для чтения, общения между собой, бесплатная столовая.

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Одно из таких мест открыла некоммерческая организация Himitsukichi в городе Мимате (префектура Миядзаки), передает The Japan Times. Активисты отремонтировали старый пустой дом, выбили в нем стены и отделили четыре комнаты диагональными распорками.

В этих комнатах подростки могут сидеть за столом и общаться, а пространство у окон заставлено партами и стульями в стиле стойки, где они могут учиться или читать.

Также есть еще одна комната с диваном, где школьники могут проводить время наедине с собой в тишине. В учреждении также есть кухня и столовая, где люди в возрасте от 15 до 20 лет могут бесплатно поесть.

"Мы подумали, что необходимо третье место, помимо дома и школы, где подростки могли бы проводить время и чувствовать себя в безопасности", – рассказала Томоко Ямашита, глава организации.

В течение трехмесячного испытания учреждением воспользовались 36 молодых людей, в том числе из других городов, причем 20% из них заявили о трудностях в своей жизни. Один из них рассказал, что не хочет ходить в школу из-за того, что его обидела слова классного руководителя. Другой из проблемной семьи и вынужден постоянно менять место жительства и ходить на подработки.

Учреждение работает по вторникам, четвергам и пятницам с 10:00 до 18:00, и сотрудники дежурят круглосуточно. Помимо предоставления пространства для молодых людей, он также проводит семинары для людей всех возрастов.

Согласно исследованию министерства образования, по всей стране число прогуливающих уроки учеников старших классов достигло рекордного уровня в 68 770 человек в прошлом учебном году. Это в 1,6 раза больше, чем показатель 2020 учебного года, когда было объявлено чрезвычайное положение из-за COVID-19.

Акира Мацудзаки, чиновник, который запустил проект по доставке бесплатной еды бедным семьям, сказал, что он был свидетелем многих учеников средних и старших классов в тяжелом положении, когда он приходил к ним домой, чтобы доставить еду. "Не так много мест, где они могут получить поддержку и дружеское общение с теплым сердцем", – отметил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшая украинская журналистка Полина Новикова, которая сейчас проживает в Баварии, рассказала, что в Германии школы могут даже вызвать полицию домой, если ребенок прогуливает школу.

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