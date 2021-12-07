В Запорожье школьницы жестоко избили трех девочек: "целовались с Илюшей". Видео 18+

В Запорожье жестоко избили троих школьниц. Сделали это четыре девочки-подростка – якобы за то, что пострадавшие "целовались с Илюшей".

Информацию об инциденте и видео избиения опубликовал Telegram-канал "Это Запорожье". Полиция открыла два уголовных производства (чтобы посмотреть видео, доскроллье до конца страницы).

Как сообщил Telegram-канал "Это Запорожье", ЧП произошло в Шевченковской районе Запорожья на территории 12-й школы.

Несколько школьниц жестоко избили трех девочек-подростков. Причиной стало то, что те якобы "целовались с Илюшей". Опубликованное видео длится более 10 минут, и все это время с небольшими перерывами девочек били – ногами и кулаками. Они кричали "простите!", просили отпустить, плакали, но это не остановило издевательств.

Главная агрессорша еще требовала со своих жертв по 2 тысячи себе на карту в виде откупных и пугала связями в полиции. Позже она стала говорить уже про 5 тысяч.

"Я не шучу н*х*й. Я с*ка такая конченая с*ка, я н*х*й расчленю, с*ка", – сказала школьница, избивая девочку одной рукой и держа сигарету в другой. Она также угрожала раздеть избитых школьниц и отправить их домой голыми, грозилась и убить.

По данным администраторов Telegram-канала, у пострадавших проблемы с почками, перелом носа. А какая-то из девочек не видит одним глазом. Какие именно травмы какая девочка получила, пока неизвестно.

Также указывается, что потерпевшие запуганы, а нападавшие пытаются замять дело через правоохранителей.

По видео не понятно, сколько точно было "зрителей", но, судя по количеству голосов, их было было немало, в том числе и парни. Слышно, как нападавших подстрекали, смеялись. Никто не вмешался.

В пресс-службе Нацполиции Запорожской области во вторник, 7 декабря, сообщили –правоохранители расследуют хулиганские действия и вымогательство. Личности нападавших установили – ими оказались четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет.

Там также сообщили, что 22 ноября родители троих школьниц обратились в полицию из-за избиения детей. Правоохранители выяснили, что инцидент произошел на "спортивной площадке одной из школ Шевченковского района". Видео из соцсетей в полиции видели и уже установили, что это – то самое избиение, о котором ранее сообщили родители.

Пострадавшие девушки – 2007, 2008 и 2005 годов рождения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения двух пострадавших квалифицируются как легкие, еще одна экспертиза продолжается. Какие именно травмы получили школьницы, в пресс-службе не уточнили.

Сначала инцидент квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса (преднамеренное легкое телесное повреждение). Но после того, как появилось видео, уголовное производство переквалифицировали – на ч. 2 ст. 296 (хулиганство), а также открыли еще одно еще по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство).

"Решается вопрос сообщения злоумышленницам о подозрениях и избрании мер пресечения. Самая строгая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до семи лет", – отметили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

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