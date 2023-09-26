В Запорожской области школы сами будут решать, проводить ли обучение во время воздушной тревоги

Учебные заведения Запорожской области могут сами устанавливать правила по продолжению обучения во время воздушной тревоги. Об этом решении сообщили председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко и директор Запорожского департамента образования и науки Людмила Бухарина.

В частности, руководители школ с родителями получили задачу создать алгоритм организации обучения во время воздушной тревоги, рассказала Людмила Бухарина Суспільному. Она отметила, что на сайте Запорожского городского совета были созданы две петиции, касающиеся проведения онлайн-уроков.

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Первая петиция предусматривает запрет онлайн-обучения во время воздушной тревоги, вторая – наоборот, о разрешении учителям проведения онлайна под ответственность родителей. Руководитель Запорожского образовательного департамента сообщила, что обе петиции получили необходимое количество голосов, поэтому у родителей два противоположных мнения относительно проведения уроков дистанционно.

"Когда дети не на территории учебного заведения, не в помещении учебного заведения, естественно, что за них несут ответственность именно родители. Поэтому руководители и основатели заведений образования получили задание обработать вопросы, которые касаются мнений родителей. Согласны они на беспрерывное обучение или не согласны – пусть отрабатывает свой алгоритм каждая школа", – рассказала Бухарина.

Она также добавила, что дети, которые пропускают обучение из-за воздушных тревог, будут самостоятельно разбираться с материалом. Учителя во время онлайн-уроков должны по умолчанию находиться в безопасном месте. Если это в школе, то за преподавателей отвечает администрация заведения.

В конце августа в Запорожской области было принято решение о дистанционной форме обучения во всех учебных заведениях. Теперь администрациям школ и родителям необходимо как можно скорее определиться с организацией учебного процесса в каждом отдельном учебном заведении, отметила директор Запорожского департамента образования и науки.

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