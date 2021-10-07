В Здолбунове учитель присылал 10-летней девочке фото своего члена и трогал ее: в тюрьму он не сядет

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Преподаватель заставил девочку прислать ему свои интимные фото

В городе Здолбунов Ривненской области вынесли приговор учителю танцев по обвинению в сексуальных домогательствах к 10-летней ученице. Он присылал девочке свои интимные фото и касался ее.

Мужчине дали пять лет тюрьмы, но тут же заменили лишение свободы на три года испытательного срока. Также бывший учитель должен будет оплатить 100 тыс. грн моральной компенсации и 20 тыс. грн судебных издержек, – говорится в решении Здолбуновского райсуда.

Суд установил, что 21-летний хореограф присылал девочке свои интимные фото: полового члена и обнаженного тела. Еще он просил ученицу прислать ему свои интимные фото. Она это сделала. Переписку увидела мать девочки и обратилась в полицию.

Учитель танцев отправлял свои интимные фото, и то же самое заставил сделать девочку

Подозреваемый на суде свою вину признал и заявил о раскаянии. По словам преподавателя, сначала он думал, что общается со старшей сестрой девочки. Но когда понял, что переписывается с ребенком, продолжил общаться и слать свои интимные фото и видео, как она касается своих половых органов.

По словам девочки, она боялась кому-то рассказать о переписке с преподавателем – думала, что он покажет кому-то ее интимные фото.

Мама школьницы на суде сказала, что когда спросила девочку об обнаруженной переписке, та расплакалась. А сейчас дочь боится ходить в школу и посещать кружки.

Девочка ходит к психологу. Ей школьница рассказала, что учитель танцев трогал ее и заставлял высылать фото в обнаженном виде.

Суд признал учителя виновным и приговорил к 5 годам тюрьмы. Но реальный срок сразу же заменили на три года испытательного. На протяжении этих трех лет он не имеет права заниматься педагогической деятельностью.

Преподаватель не сядет в тюрьму - реальный срок заменили на испытательный

Еще он должен будет заплатить семье потерпевшей девочки 100 тыс. грн моральной компенсации и 20 тыс. грн расходов на юридическую помощь. В пользу государства за экспертизы суд взыскал с осужденного 3595 грн.

Кроме того, бывшего преподавателя включат в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

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