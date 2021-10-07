В Здолбунове учитель присылал 10-летней девочке фото своего члена и трогал ее: в тюрьму он не сядет

В городе Здолбунов Ривненской области вынесли приговор учителю танцев по обвинению в сексуальных домогательствах к 10-летней ученице. Он присылал девочке свои интимные фото и касался ее.

Мужчине дали пять лет тюрьмы, но тут же заменили лишение свободы на три года испытательного срока. Также бывший учитель должен будет оплатить 100 тыс. грн моральной компенсации и 20 тыс. грн судебных издержек, – говорится в решении Здолбуновского райсуда.

Суд установил, что 21-летний хореограф присылал девочке свои интимные фото: полового члена и обнаженного тела. Еще он просил ученицу прислать ему свои интимные фото. Она это сделала. Переписку увидела мать девочки и обратилась в полицию.

Подозреваемый на суде свою вину признал и заявил о раскаянии. По словам преподавателя, сначала он думал, что общается со старшей сестрой девочки. Но когда понял, что переписывается с ребенком, продолжил общаться и слать свои интимные фото и видео, как она касается своих половых органов.

По словам девочки, она боялась кому-то рассказать о переписке с преподавателем – думала, что он покажет кому-то ее интимные фото.

Мама школьницы на суде сказала, что когда спросила девочку об обнаруженной переписке, та расплакалась. А сейчас дочь боится ходить в школу и посещать кружки.

Девочка ходит к психологу. Ей школьница рассказала, что учитель танцев трогал ее и заставлял высылать фото в обнаженном виде.

Суд признал учителя виновным и приговорил к 5 годам тюрьмы. Но реальный срок сразу же заменили на три года испытательного. На протяжении этих трех лет он не имеет права заниматься педагогической деятельностью.

Еще он должен будет заплатить семье потерпевшей девочки 100 тыс. грн моральной компенсации и 20 тыс. грн расходов на юридическую помощь. В пользу государства за экспертизы суд взыскал с осужденного 3595 грн.

Кроме того, бывшего преподавателя включат в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Флориде учительницу драмы будут судить за секс с 14-летним школьником. Ей предъявили 25 обвинений, среди них 16 – по уголовным статьям. Учительница иногда забирала подростка после тренировки по баскетболу и они занимались сексом в машине. Об отношениях учительницы и школьника стало известно из переписки, которую прочитала сестра школьника.