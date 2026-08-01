"Вагон и маленькая тележка": как перевести популярный фразеологизм

Вам знакомо это ощущение, когда видишь определенный объем работы и понимаешь, что ее даже больше, чем казалось? Те, кто долго общался на русском, могут описать его фразой "вагон и маленькая тележка", но на самом деле есть интересный, похожий по структуре аналог и в украинском языке.

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О нем рассказала репетитор, филолог Ксения Угненко. Она призналась, что к ней однажды зашел сантехник, оценил все, что нужно будет сделать, и, будучи слегка в шоке, так и не смог перевести эту фразу. Угненко решила помочь ему и своим подписчикам и поделилась находкой в Instagram.

Она посоветовала заменить выражение "вагон и маленькая тележка" на украинское "кучугура і три оберемки". Это выражение тоже описывает ситуацию, когда работы оказывается чуть больше, чем времени и сил на ее выполнение. То есть очень много.

Конечно, это не единственный украинский фразеологизм, которым можно описать огромное количество чего-либо. Если вам нужно сказать именно о работе, то можете использовать выражение "непочатий край" – оно тоже описывает ощущение от занятия, конца которому никак не видно. Также можно использовать такие выражения:

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хоч греблю гати;

хол лопатою горни;

хоч залийся;

до біса гибелі;

як за гріш маку;

як піску морського;

на воловій шкурі не списати;

як цвіту в городі;

як бліх у шолудивого пса;

як грибів після дощу;

як опеньків на горбку;

аж по шию;

з головою;

по горло;

достобіса;

по самісінькі вуха;

кури не клюють;

свині не їдять;

хоч зашийся.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает украинский фразеологизм "пришей кобыле хвост".

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