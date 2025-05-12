'Ребенок грызет ногти? Покажите ему это видео': украинские родители устроили дискуссию из-за ролика с микробами

Многие дети имеют вредную привычку – грызть ногти. И самым распространенным советом, чтобы избавиться от нее, является показать наглядно, сколько всевозможных микробов может быть под ними.

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В сети под одним из таких видео, опубликованных в Instagram, где под микроскопом показано количество микроорганизмов, возникла дискуссия. Большинство родителей в комментариях утверждают, что подобные ролики не помогут избавиться от этой привычки, ведь ее основной причиной является стресс и повышенная тревога.

По мнению специалистов, привычка грызть ногти чаще всего возникает из-за психического и интеллектуального напряжения, которое начинается в детстве и может ускориться в подростковом возрасте. Это является самой распространенной из типичных "нервных привычек", к основным причинам которой относятся:

Нетерпение, разочарование, скука

Интенсивная концентрация внимания

Стресс и тревога

Эмоциональные или психологические проблемы.

У детей, по словам невролога Ольги Топорковой, грызение ногтей или обкусывание кожи вокруг ногтя чаще всего являются сигналом о тревоге, стрессе или других эмоциональных проблемах.

Под опубликованным видео родители также пишут о том, что картинка с микробами не напугает детей, так как эта привычка чаще всего является бессознательной реакцией на стресс.

"Будто дети грызут ногти с голоду, а не от накопленного стресса, от которого они пытаются таким образом избавиться", "Не перестанут, потому что это признаки стресса и тревожности", "Вообще-то это нервное расстройство, так что показывай, не показывай – проблему это не решит", – пишут в комментариях родители.

Также некоторые пользователи делятся собственным опытом, что они во взрослом возрасте в стрессовой ситуации бессознательно грызут ногти или кожу вокруг пальцев:

"Мне 40, и я давний грызун. Никакая гадкая информация меня не удержала от грызения ногтей. Это проблема эмоционального состояния, обеспокоенности, которая становится нормой", "Мне почти 30, а я грызу не ногти, а пальцы, точнее кожу возле ногтей, когда у меня какая-то стрессовая ситуация", – пишут в комментариях.

Советов, как избавиться от этой привычки, есть много – от замены ее другой (рисование, лепка – что-то, что займет руки во время стрессовой ситуации) до использования горького лака, чтобы грызть было невкусно. Однако лучше всего – найти причину и попытаться от нее избавиться с помощью специалистов – обратиться к психологу или детскому неврологу. Профессиональная помощь может стать важной в решении глубоких эмоциональных проблем.

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