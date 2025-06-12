'Ваш ребенок может быть успешным и без идеального табеля': украинская учительница обратилась к родителям выпускников

Украинская учительница истории Мария Воротило обратилась к родителям выпускников с просьбой поддержать детей, если они не сдадут национальный мультипредметный тест. В частности, она отметила, что у поступающих должно быть несколько вариантов, если провалят экзамен.

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Об этом педагог рассказала в интервью Бориславу Березе. По ее словам, дети могут стать успешными в жизни и без хороших оценок в табеле. Кроме того, учительница отметила, что не всем нужно высшее образование. Зато выпускники должны найти ту сферу, в которой они могут развиваться.

"Родителям надо постоянно напоминать, что конечно мы хотим видеть детей идеальными отличниками, но это далеко не каждому даже нужно. Ваш ребенок может быть успешным и без идеального табеля и идеального НМТ. Ребенку надо найти себя и сферу, которая будет его интересовать, мотивировать, развивать и дальше искать себя в профессии. Далеко не всегда нужно высшее образование и идеальное НМТ", – сказала педагог.

"Когда дети готовятся к УМТ, я прошу придерживаться не только плана А, но и плана Б и В. Если ты сдашь немножко хуже, чем ты ожидаешь, то что мы будем дальше делать? Если ты сдашь плохо, что мы дальше будем делать? Если ты не сдал, как будет выглядеть следующий год и захочешь ли ты теперь сдавать УМТ? Должны быть планы, чтобы не было такого ощущения, что ты выходишь из кабинета и результат не такой как ты ожидал и все закончено", – добавила она.

Воротило отмечает, что впереди у детей еще много экзаменов в жизни, но они должны тренироваться. В частности, нервную устойчивость и предотвращать панические атаки, чтобы выпускники могли взять себя в руки и сделать то, что от них ожидается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница истории указала на то, что школы не готовят учеников к сдаче национального мультипредметного теста. Вместо этого этим занимаются репетиторы и в конце концов это становится соревнованием, у кого он лучше.

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