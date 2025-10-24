'Ваша дочь срывает уроки и мешает другим детям'. Мама школьницы рассказала о звонке учительницы, но нарвалась на критику

Мама школьницы Антонина в социальной сети рассказала о звонке учительницы из школы. По ее словам, педагог пожаловалась на ее дочь, что она постоянно срывает уроки и мешает другим детям учиться.

В ответ на это мама девочки ответила, что когда ребенок год был на дистанционном обучении и мешал ей работать дома, она учительнице не звонила. Однако под видео, которое пользователь опубликовала в TikTok, ее не поддержали – только раскритиковали, что учитель не должен воспитывать ее детей и ей стоит обратить внимание на поведение дочери.

"Я конечно все понимаю, и я знаю своего ребенка, но когда год обучения онлайн она мешала мне дома делать все абсолютно, я вам не звонила и не говорила, что моя дочь срывает мне все планы, поэтому, пожалуйста, выходите на обучение очно", – говорит она в видео и спрашивает, в чем же она не права.

Однако поддержки своих слов девушка не получила. В комментариях ее раскритиковали, написав, что это ее обязанность научить ребенка вести себя среди других людей, а учительница сделала все правильно.

Сама же автор поста в комментариях отвечает, что большинство людей не понимают шуток и предлагает воспринимать такие видео с юмором, потому что именно для этого она его и опубликовала.

"Будьте проще, и улыбнитесь", "Если бы это была бы правда, то я бы точно такое не выставляла бы в интернет. А вы, я так вижу, юмора не понимаете", – отвечает она своим критикам.

