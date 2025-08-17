Важны ли оценки в школе? Украинский педиатр обратился к родителям и спровоцировал дискуссию

Украинский педиатр Александр Брухнов обратился к родителям с просьбой уменьшить давление на детей относительно требований к обучению. Он высказал мнение, что оценки в школе не определяют будущего успеха ребенка.

Однако с его постом, опубликованным в социальной сети Threads, согласились не все. В комментариях началась дискуссия, где одни поддерживают мнение педиатра, а другие – категорические нет.

"Психологическое здоровье важнее любой оценки", – напоминает Брухнов.

Ниже в комментариях, где его обвинили в пропаганде необразованности, он описал свою историю и рассказал, что не имел самого высокого балла ни в школе, ни в университете, всегда учился для себя и учил то, что интересно ему. Также врач добавил, что принимая сегодня на работу претендентов, он даже не заглядывает в приложение с оценками, потому что считает их неважными.

"Я отправлю их на стажировку и в условиях работы увижу, как работник выполняет свою работу. И там отличник может посыпаться, а условный троечник вытянет на себе всю смену за счет других умений. Работа и обучение это разные вещи, к сожалению", – уверен он.

Однако большинство авторов с ним не согласны. Они пишут о том, что с низкими оценками ребенок не сможет поступить в нормальное учебное заведение и найти хорошую работу. Также комментаторы указывают на то, что такие тезисы могут выдавать только те, кто сам плохо учился для самооправдания. А кто-то шутит, что это хорошо, когда есть такие посты и их поддержка, потому что это уменьшает конкурентность при поступлении в вузы.

Однако были и те, кто поддержал мнение педиатра, и поблагодарил его за то, что он его озвучил:

"Наконец-то, это кто-то написал. Когда об этом говорила я, меня назвали плохой мамой", – написала одна из пользователей.

