Опыт детских садов Израиля: как развивать детей, чтобы они стали успешными в XXI веке

Уже с сада нужно учить детей адаптироваться и развивать навыки, которые помогут достичь успеха в будущем. Международный эксперт по инновациям в дошкольном образовании и израильский педагог Ран Коэн Харунофф поделился, какие умения нужны современным малышам.

Он рассказал Освіторії, что согласно навыкам детей, необходимых в XXI веке, нужно трансформировать и сады под эти нужды. В частности, приводит пример модернизации израильских заведений дошкольного образования, где проходит уже вторая реформа.

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По словам преподавателя, детсады в Израиле, даже в неблагополучных районах, создают условия, чтобы младшие дети работали с технологиями. Дошкольники могут разрабатывать различные проекты, игрушки и детали к ним с помощью 3D-принтеров. Также малыши создают изделия из тканей, а на специальных игровых площадках с кучей старых вещей – разнообразные предметы.

Наибольшей популярностью пользуются так называемые "лесные" садики – заведения, где дети почти весь день проводят на свежем воздухе. Благодаря этому подходу дошкольники значительно меньше болеют, почти не травмируются и лучше подготовлены к школьной жизни, рассказывает Харунофф.

Он отмечает, что образование в дошкольных учреждениях следует устраивать так, чтобы малыши были готовы к изменениям, которые ожидают их в будущем. В частности, говорит, что такие условия воспитания необходимы и украинским детям.

Если вернуться в прошлое, например на 50 лет назад, то можно отметить, что тогда наиболее востребованными навыками у работников были стабильность, усердие и пунктуальность. В настоящее время это условие изменено и в первую очередь обращают внимание на креативность, рассказывает израильский педагог.

В частности, сотрудники должны уметь работать в команде и объединяться. А о таких навыках стоит беспокоиться еще в детском саду, где воспитатели будут учить дошкольников общаться и делиться своими чувствами с другими, отмечает эксперт по инновациям.

Ран Коэн Харунофф советует обратить внимание на 5 навыков, которые пригодятся всем дошкольникам:

Любопытство. Создание стимулирующей среды в детских садах, где дети могут исследовать и делать новые вещи, будут развивать в них интерес и навыки адаптации к изменениям.

Креативность . Важные навыки, которые помогают проявлять креативность у дошкольников, включают в себя умение придумывать что-то новое и оригинальное. Чтобы способствовать развитию творческого мышления, нужно ставить перед детьми интересные задачи и вдохновлять на самовыражение.

. Важные навыки, которые помогают проявлять креативность у дошкольников, включают в себя умение придумывать что-то новое и оригинальное. Чтобы способствовать развитию творческого мышления, нужно ставить перед детьми интересные задачи и вдохновлять на самовыражение. Общение и взаимодействие. Создание положительных отношений между детьми и педагогами способствует лучшему будущему дошкольников. В частности, малышам следует давать больше свободы и возможностей для самостоятельных действий, а также учить разрешать конфликты между собой.

В израильских садах практикуется создание доски с шагами примирения, где мальчики и девочки могут самостоятельно разрешать свои споры без вмешательства взрослых. Это позволяет детям быть независимыми и способствует положительному взаимоотношению и уравновешенному развитию.

Забота и эмпатия . Теплые отношения упрощают взаимопонимание и уменьшают конфликты. Детям нужна свобода для самостоятельных решений, что способствует их успешному будущему.

. Теплые отношения упрощают взаимопонимание и уменьшают конфликты. Детям нужна свобода для самостоятельных решений, что способствует их успешному будущему. Координация. Гармоническое развитие двигательных навыков и координации имеют прямую связь с функционированием мозга – чем они лучше, тем эффективнее он работает. В одном из заведений Израиля, где учатся многие маленькие переселенцы из Украины, педагоги разработали специальную

Ран Коэн Харунофф подытоживает, что важно заботиться о том, чтобы вещи, которые меняются в детском саду, были актуальны для дошкольников и дети получали навыки, которые пригодятся им в XXI веке.

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