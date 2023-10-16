Вечернее и заочное высшее образование в Украине остаются: сделан важный шаг

Вечернюю и заочную формы обучения бакалавриата и магистратуры народные депутаты Верховной Рады Украины решили пока оставить. О таком решении сообщила секретарь образовательного комитета Наталья Пипа.

По ее словам, соответствующий законопроект был одобрен комитетом и направлен на голосование в парламенте. Документом предусматривалась отмена вечернего и заочного высшего образования в 2024 году, однако их пока оставили.

"Законопроект 10092 года о вступлении 2024 года Комитет образования поддержал в двух чтениях. Теперь голосование в зале. Заочная и вечерняя форма поступления пока остается", – написала член образовательного комитета в Facebook.

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Напомним, ранее избранники намеревались отменить две формы для поступающих в 2024 году. В свою очередь, они предлагали развивать дистанционную и дуальную формы получения высшего образования. Тем не менее, студентов, которые уже учились в таком формате, этого не касалось бы.

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 27 сентября, а 28 уже направлен на рассмотрение Комитета. Инициаторами таких перемен выступили народные депутаты Сергей Бабак, Георгий Мазурашу, Елена Лыс, Роман Грищук, Ирина Борзова и другие.

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