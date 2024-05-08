Верховная Рада планирует ввести штрафы для родителей за уклонение от обучения детей: что известно

Верховная Рада планирует штрафовать родителей за уклонение от обучения и воспитания малолетних и несовершеннолетних детей. Сумма взыскания составит от 850 до 1700 гривен

Об этом говорится в соответствующем проекте Закона об административных правонарушениях, опубликованном на официальном сайте парламента. Народные депутаты планируют рассмотреть документ во втором чтении.

"Уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетних и (или) несовершеннолетних детей влечет предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут наложение штрафа от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", – говорится в тексте документа.

Видео дня

Напомним, бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования и доктор педагогических наук Игорь Ликарчук считает, что в Украине своевременно ввести практику штрафов за ненадлежащее поведение и прогулы учеников в школах. По его словам, безвозмездное обучение по социальному благу превратилось в посмешище и ситуация ухудшается в геометрической прогрессии. Экс-чиновник уверяет, что из-за различных факторов, слово учителя потеряло свое воспитанное значение, а средства влияния педагогов исчерпали свои возможности. Именно поэтому, говорит Ликарчук, чтобы предотвращать подобные или худшие поведенческие явления, возникает потребность в введении административных методов наказания за нарушение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница пожаловалась на хамство и наглость современных школьников и предложила штрафовать родителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!