'Вертолетные родители', иллюзия успеха и страх: искусственный интеллект назвал причины депрессий поколения Z. В сети дискуссия

Искусственный интеллект назвал основные причины депрессии поколения Z – людей, родившихся после 2005 года. В ответе ИИ говорится, что это может быть результатом нескольких глобальных факторов: воспитание "вертолетных" родителей, которые решали все проблемы детей, влияние социальных сетей (создание иллюзии легкого успеха через картинку, которую показывают блоггеры), а также снижение требований и стандартов в образовании.

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Об этом написала в Facebook Ольга Разниченко, основательница коммуникационного агентства "Friends of Brands", коммуникационный стратег. Она рассказала, что у одной из ее клиенток из США просто начали исчезать маркетологи из-за "gen Z depression".

Кто-то пропал из-за нервных срывов и появлялся несколько раз в месяц, кто-то просто переставал делать свою работу.

Резниченко спросила у ИИ, с чем могут быть связаны депрессии у молодежи, и вот что он ответил:

воспитание и отцовство:

"вертолетные родители", которые решали все проблемы детей, чрезмерно опекали и защищали от трудностей;

воспитание в стиле "ты особенный" без привязки к реальным достижениям;

отсутствие опыта преодоления неудач в младенчестве.

Технологические изменения:

быстрые результаты в видеоиграх и соцсетях сформировали ожидание мгновенного вознаграждения;

снижение концентрации из-за постоянного переключения внимания;

зависимость от цифровой стимуляции;

сложность с долгосрочной фокусировкой.

Социальные медиа:

создание иллюзии легкого успеха из-за истории инфлюэнсеров;

постоянное сравнение себя с отфильтрованной жизнью других и нереалистичные ожидания от жизни и работы.

Экономические факторы:

доступность кредитов и родительской поддержки;

отсутствие опыта жизни в сложных экономических условиях;

понимание реальной стоимости денег.

Образовательная система:

фокус на самооценке вместо реальных достижений;

снижение требований и стандартов, избегание конкуренции и соревнований;

чрезмерная толерантность к посредственным результатам.

Культурные изменения:

популяризация идеи "делай что любишь";

культ индивидуализма без учета социальных обязательств;

страх перед каким-либо дискомфортом.

Ментальное здоровье:

популяризация терапии без реальной работы над собой;

избегание стресса любой ценой.

Рынок труда:

чрезмерное количество "мотивационных" историй о молодых миллионерах;

иллюзия легкого предпринимательства;

романтизация фриланса и удаленной работы;

обесценивание "обычной" работы.

Отсутствие жизненного опыта:

более позднее начало самостоятельной жизни и меньше опыта подработок в подростковом возрасте;

отсутствие необходимости самостоятельно решать проблемы и нехватку практических жизненных навыков.

Глобализация:

иллюзия нескончаемых возможностей;

сложность выбора из-за избытка опций;

страх принятия окончательных решений;

постоянный поиск "лучшего варианта".

Все эти факторы, пишет автор сообщения, привели к тому, что молодое поколение боится неудач больше, чем стремится к успеху и постоянно ожидает одобрения, не имеет опыта преодоления трудностей и принятия важных решений.

Исправить ситуацию можно, изменив подходы к воспитанию детей: вернуть конкуренцию в образование и сформировать реалистичные ожидания от жизни и работы.

В комментариях пользователи устроили дискуссию. Они отмечали, что к определенным трудностям действительно могла привести определенная лайтовость в воспитании и образовании, а ребенкоцентризм – это маркетинг, который продал нам миллионы игрушек, курсов, кружков, гаджетов.

Другие отмечают, что люди поколения Z на самом деле генерируют замечательные идеи и не боятся сказать руководителям о недостатках.

Да, лайтовость в воспитании и образовании привела к определенным трудностям. Молодые люди не научены преодолевать препятствия и трудности. Раньше это было, кажется, не столь массово. Сейчас от родителей требуют обеспечить нормальный уровень жизни и комфорта для детей, но самих детей в эти процессы не вовлекать. Поменялись определенные рыночные моменты. Купить новые носки сейчас для большего количества людей стало выгоднее, чем латать порванные.

Родители сейчас оказались в вилке между: быть лучшими родителями, чем были у меня, и облегчить себе жизнь и напряжение от требований к отцовству через современные технологии. То есть, когда не можешь с чем-нибудь справиться, дать ребенку телефон или включить мультики и так получить желаемую паузу.

Мы в мире нереалистичных требований, которые не учитывают индивидуальность и контекст, но этот кирпич завернут в бархат толерантности и избегания критики и конкуренции, которые только имитируют бережное отношение к людям.

Весь этот ребенкоцентризм – чистой воды маркетинг, который продал нам на миллионы игрушек (развивающих, конечно), курсов, кружков, гаджетов для детей и кучу курсов об отцовстве и специальных психологов для родителей (которые бы научили их быть "хорошими родителями"). Рынок сначала заработал, а теперь недоволен результатом (конечно, во всем виноваты родители, кто еще?).

А можно просто брать на работу людей постарше, которые себе не на пользу, но работают преданно и обязательно. Объяснения безответственности могут быть разными. Причина одна – безнаказанность. Когда люди знают, что последствий не будет, все. Неужели кто-то думает, что старшее поколение не имело депрессий или завышенных ожиданий? Все так же, потому что за исключением новейших технологий все как и 1000 лет назад: любовь, боль, зависть, алчность и т.д.

Ничего страшного, посидят у родителей на шее, наберутся кредиты, пойдут работать руками и жизнь научит.

Не все молодые люди воспитывались в одинаковых тепличных условиях. Прошедшие школу жизни придут на замену тем, у кого кавычки на ксанаксе.

Z-ки действительно очень классно перфомят, генерируют крутые идеи и, что важно, не боятся сказать боссу о недостатках. И в стенфордском репорте Z, как кратко, характеризует так – In summary, a typical Gen Zer is a self-driver whe deeply cares others, strives for diverse community, is high collaborative and social, values flexibility, relevance, authenticity and non-her issues, has pragmatic attitude о работе, что ha be done and how to address issues.

Как сообщал OBOZ.UA, консультант по образованию советует абитуриентам выбирать не конкретную профессию, а сферу деятельности, в которую они будут входить через бакалавриат.

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