"Вертолетные родители", иллюзия успеха и страх: искусственный интеллект назвал причины депрессий поколения Z. В сети дискуссия
Искусственный интеллект назвал основные причины депрессии поколения Z – людей, родившихся после 2005 года. В ответе ИИ говорится, что это может быть результатом нескольких глобальных факторов: воспитание "вертолетных" родителей, которые решали все проблемы детей, влияние социальных сетей (создание иллюзии легкого успеха через картинку, которую показывают блоггеры), а также снижение требований и стандартов в образовании.
Об этом написала в Facebook Ольга Разниченко, основательница коммуникационного агентства "Friends of Brands", коммуникационный стратег. Она рассказала, что у одной из ее клиенток из США просто начали исчезать маркетологи из-за "gen Z depression".
Кто-то пропал из-за нервных срывов и появлялся несколько раз в месяц, кто-то просто переставал делать свою работу.
Резниченко спросила у ИИ, с чем могут быть связаны депрессии у молодежи, и вот что он ответил:
воспитание и отцовство:
- "вертолетные родители", которые решали все проблемы детей, чрезмерно опекали и защищали от трудностей;
- воспитание в стиле "ты особенный" без привязки к реальным достижениям;
- отсутствие опыта преодоления неудач в младенчестве.
Технологические изменения:
- быстрые результаты в видеоиграх и соцсетях сформировали ожидание мгновенного вознаграждения;
- снижение концентрации из-за постоянного переключения внимания;
- зависимость от цифровой стимуляции;
- сложность с долгосрочной фокусировкой.
Социальные медиа:
- создание иллюзии легкого успеха из-за истории инфлюэнсеров;
- постоянное сравнение себя с отфильтрованной жизнью других и нереалистичные ожидания от жизни и работы.
Экономические факторы:
- доступность кредитов и родительской поддержки;
- отсутствие опыта жизни в сложных экономических условиях;
- понимание реальной стоимости денег.
Образовательная система:
- фокус на самооценке вместо реальных достижений;
- снижение требований и стандартов, избегание конкуренции и соревнований;
- чрезмерная толерантность к посредственным результатам.
Культурные изменения:
- популяризация идеи "делай что любишь";
- культ индивидуализма без учета социальных обязательств;
- страх перед каким-либо дискомфортом.
Ментальное здоровье:
- популяризация терапии без реальной работы над собой;
- избегание стресса любой ценой.
Рынок труда:
- чрезмерное количество "мотивационных" историй о молодых миллионерах;
- иллюзия легкого предпринимательства;
- романтизация фриланса и удаленной работы;
- обесценивание "обычной" работы.
Отсутствие жизненного опыта:
- более позднее начало самостоятельной жизни и меньше опыта подработок в подростковом возрасте;
- отсутствие необходимости самостоятельно решать проблемы и нехватку практических жизненных навыков.
Глобализация:
- иллюзия нескончаемых возможностей;
- сложность выбора из-за избытка опций;
- страх принятия окончательных решений;
- постоянный поиск "лучшего варианта".
Все эти факторы, пишет автор сообщения, привели к тому, что молодое поколение боится неудач больше, чем стремится к успеху и постоянно ожидает одобрения, не имеет опыта преодоления трудностей и принятия важных решений.
Исправить ситуацию можно, изменив подходы к воспитанию детей: вернуть конкуренцию в образование и сформировать реалистичные ожидания от жизни и работы.
В комментариях пользователи устроили дискуссию. Они отмечали, что к определенным трудностям действительно могла привести определенная лайтовость в воспитании и образовании, а ребенкоцентризм – это маркетинг, который продал нам миллионы игрушек, курсов, кружков, гаджетов.
Другие отмечают, что люди поколения Z на самом деле генерируют замечательные идеи и не боятся сказать руководителям о недостатках.
- Да, лайтовость в воспитании и образовании привела к определенным трудностям. Молодые люди не научены преодолевать препятствия и трудности. Раньше это было, кажется, не столь массово. Сейчас от родителей требуют обеспечить нормальный уровень жизни и комфорта для детей, но самих детей в эти процессы не вовлекать. Поменялись определенные рыночные моменты. Купить новые носки сейчас для большего количества людей стало выгоднее, чем латать порванные.
- Родители сейчас оказались в вилке между: быть лучшими родителями, чем были у меня, и облегчить себе жизнь и напряжение от требований к отцовству через современные технологии. То есть, когда не можешь с чем-нибудь справиться, дать ребенку телефон или включить мультики и так получить желаемую паузу.
- Мы в мире нереалистичных требований, которые не учитывают индивидуальность и контекст, но этот кирпич завернут в бархат толерантности и избегания критики и конкуренции, которые только имитируют бережное отношение к людям.
- Весь этот ребенкоцентризм – чистой воды маркетинг, который продал нам на миллионы игрушек (развивающих, конечно), курсов, кружков, гаджетов для детей и кучу курсов об отцовстве и специальных психологов для родителей (которые бы научили их быть "хорошими родителями"). Рынок сначала заработал, а теперь недоволен результатом (конечно, во всем виноваты родители, кто еще?).
- А можно просто брать на работу людей постарше, которые себе не на пользу, но работают преданно и обязательно. Объяснения безответственности могут быть разными. Причина одна – безнаказанность. Когда люди знают, что последствий не будет, все. Неужели кто-то думает, что старшее поколение не имело депрессий или завышенных ожиданий? Все так же, потому что за исключением новейших технологий все как и 1000 лет назад: любовь, боль, зависть, алчность и т.д.
- Ничего страшного, посидят у родителей на шее, наберутся кредиты, пойдут работать руками и жизнь научит.
- Не все молодые люди воспитывались в одинаковых тепличных условиях. Прошедшие школу жизни придут на замену тем, у кого кавычки на ксанаксе.
- Z-ки действительно очень классно перфомят, генерируют крутые идеи и, что важно, не боятся сказать боссу о недостатках. И в стенфордском репорте Z, как кратко, характеризует так – In summary, a typical Gen Zer is a self-driver whe deeply cares others, strives for diverse community, is high collaborative and social, values flexibility, relevance, authenticity and non-her issues, has pragmatic attitude о работе, что ha be done and how to address issues.
Как сообщал OBOZ.UA, консультант по образованию советует абитуриентам выбирать не конкретную профессию, а сферу деятельности, в которую они будут входить через бакалавриат.
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