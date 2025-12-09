'Веселых праздников!' Школы и детсады Черновцов получили подарки ко Дню Святого Николая с просроченной датой: детали скандала

В городе Черновцы дети в школах и садиках получили подарки ко дню Святого Николая с просроченной датой – на упаковке было указано, что сладости надо употребить до 20 февраля 2025 года. После распространения фотографий в социальных сетях на ситуацию отреагировало Управление образования Черновицкого городского совета.

Они извинились перед родителями и объяснили, что на самом деле конфеты свежие, а дата на упаковке является технической ошибкой. Об этом было сообщено на их официальной странице в социальной сети Facebook.

"ФЛП Куш Ирина Владимировна официально подтвердила, что это опечатка в году: ошибочно напечатано 20.02.2025 г. ПРАВИЛЬНАЯ дата потребления: 20.02.2026 г. Это была лишь досадная ошибка печати, которая, к сожалению, вызвала волнение", – указано в заметке.

