Как выбрать качественные сладости для детей: эксперт назвала основные 'красные флажки'

Сладости – это не только любимое лакомство детей, но и часть рациона, поэтому важно выбирать вкусности правильно. На полках магазинов можно обнаружить множество вариантов, но далеко не все они имеют безопасный состав. Некоторые ингредиенты могут быть приемлемыми в умеренных количествах, а другие категорически нежелательные.

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Разобраться в составе продуктов поможет диетолог Екатерина Сиротка (dr syrotka) на своей странице в Instagram. Узнайте, каких компонентов в сладостях следует избегать, а какие не так страшны, как кажется.

При выборе магазинных десертов обращайте внимание на склад. Некоторые компоненты могут оказывать негативное влияние на качество продукта и его пользу. Среди них:

1. Частично гидрогенизированные жиры (трансжиры) – их добавляют для продления срока хранения, но они значительно ухудшают качество продукта. Если в составе есть этот компонент, лучше отрешиться от покупки.

2. Чрезмерное количество красителей и усилителей вкуса – особенно искусственные красители, которые придают яркий цвет, но не несут никакой пользы.

3. Слишком много сахара – сладости не должны состоять исключительно из сахара, ведь его избыток может вызвать быстрые скачки энергии, а затем резкое снижение активности у ребенка.

Что можно употреблять без паники

1. Пальмовое масло – оно не является трансжиром, если полностью гидрогенизировано и используется в небольшом количестве. Следует лишь контролировать общее содержание жиров в продукте.

2. Консерванты и ароматизаторы – почти все магазинные сладости содержат эти добавки. Полностью избежать их можно, только если готовить десерты дома.

3. Умеренное потребление сладкого – если ребенок ест качественные десерты без опасных компонентов и в пределах нормы, это не проблема. Оптимальная порция – примерно 10% от дневной калорийности (например, несколько печений или один небольшой батончик).

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