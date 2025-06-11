Видео, как 9-летний мальчик добирается до школы на свинье, стало вирусным

Видео, где 9-летний ученик по имени Гутинью Роча добирается до школы на свинье, стало вирусным в социальной сети. Школьник Гутинью Роча приручил свинью и успевает доехать на ней до учебного заведения за одну минуту.

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Сообщение со школьником появилось в Instagram. Видео набрало более 40 тысяч лайков. Мальчику удалось приручить свинью. Однако он надевает мотоциклетный шлем для своей безопасности.

По словам мамы школьника, он всегда любил играть с животными и ухаживать за ними. Его братья ездили верхом, чтобы выпасать скот и забирать его из загона.

Известно, что семья живет в сельской местности в глубинке северо-восточной Бразилии.

Мама ученика отмечает, что свинья позволяет ездить только Гутинью. Кроме того, парень приручил ослов и собак.

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