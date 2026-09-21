Видео о том, как издательство «Ранок» печатает украинские учебники после сокрушительной атаки России, тронуло пользователей сети

В сети появилось видео, на котором показана печать учебников для школьников после сокрушительной атаки России на издательство. Так, было полностью уничтожено почти 250 тысяч учебников для 9-го класса, которые готовились к отправке в школы. Также были повреждены полуфабрикаты издательской продукции общим тиражом около 350 000 книг.

Постом в Threads о том, как проходит процесс печати, поделилась деятельница в сфере образования Власа Седова. Она также рассказала, что издательство за свой счет перепечатывает учебники заново.

"Россияне накануне учебного года уничтожили 250 тысяч школьных учебников харьковского издательства "Ранок". Прямо сейчас издательство за свой счет перепечатывает учебники заново, потому что образование и украинские дети – это важно. Всегда. Потому что образование и украинские дети – это важно. Всегда", – написала Власова.

Публикация собрала более 300 тысяч просмотров и более 25 тысяч лайков. Кроме того, видео тронуло украинцев, и они отмечали, что после сокрушительного удара по издательствам многие дети получили учебники почти сразу после начала занятий в школе.

"Низкий поклон каждому, кто ценит и поддерживает научный фундамент, несмотря на все внешние факторы. Просто плачу от счастья, когда вижу такие публикации".

"Им за это большая благодарность. Мой девятиклассник уже получил те учебники, которые были уничтожены".

Напомним, в результате российских атак было уничтожено около 1,2 миллиона украинских школьных учебников. В связи с этим государство разрабатывает механизмы поддержки издательств, чтобы восполнить потери. Больше всего пострадали учебники для 9-го класса — около 850 тысяч экземпляров. Еще почти 300 тысяч — это учебники для 4-х, 6-х и 7-х классов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Швеция возвращает учебники в школы.

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