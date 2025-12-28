'Видно, не судьба': как красиво сказать на украинском

В повседневной речи украинцев часто встречаются выражения, заимствованные из русского языка или суржика. Одним из таких является фраза "Видно, не судьба", которую нередко употребляют в бытовых ситуациях. Однако дословный перевод этого выражения на украинский является языковой ошибкой.

Украинский язык имеет собственные, устоявшиеся соответствия, которые звучат естественно и стилистически правильно. OBOZ.UA рассказывает, как следует перевести эту фразу.

Фразы "не судьба" или "это не судьба" являются калькой из русского языка. В украинской языковой традиции слово "судьба" не используется – ему соответствует "доля", однако даже здесь важен контекст.

Буквальный перевод "видно, не доля" считается неудачным и стилистически неточным. Зато украинский язык предлагает несколько органических вариантов, которые передают тот же смысл.

Языковед Лариса Чемерис отметила, что вариантов перевода несколько.

Для фразы "не судьба" в украинском языке есть как минимум три удачных и распространенных соответствия:

не судилося – нейтральный и самый точный вариант;

– нейтральный и самый точный вариант; не склалося – уместен в разговорном и публицистическом стиле;

– уместен в разговорном и публицистическом стиле; така вже доля – эмоциональный, несколько философский вариант.

Кроме прямых соответствий, в украинском языке есть меткие фразеологизмы, которые передают подобный смысл. В частности, языковеды советуют употреблять выражение: "Не так сталося, як гадалося".

Этот фразеологизм звучит образно и уместно как в разговорной речи, так и в публицистических текстах.

