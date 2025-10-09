Вийняток, виняток чи виключення? Как правильно сказать на украинском

Во время, когда украинцы все внимательнее относятся к своему языку, вопрос правильного словоупотребления приобретает особое значение. Одним из распространенных случаев языковой путаницы является употребление слов "виняток", "вийняток" та "виключення".

На первый взгляд, они кажутся синонимами, однако на самом деле имеют разное значение и происхождение. OBOZ.UA рассказывает обо всех деталях словоупотребления.

Значение слова "исключение"

Самым распространенным и правильным переводом русского слова "исключение" в украинском языке является "виняток". Оно означает отклонение от общего правила или закономерности. Именно эту форму следует использовать в речи, когда речь идет о ситуации, которая отличается от других.

Например:

У цьому правилі є один виняток.

Слово "виняток" является нейтральным и употребляется как в бытовой, так и в официальной речи, в научных трудах, учебниках, публицистике.

Когда уместно "виключення"

В отличие от "винятку", "виключення" имеет другое значение. Это слово используют в формальном или административном контексте, когда речь идет об устранении кого-то или чего-то из определенной среды, прекращении действия или принадлежности.

Виключення студента з університету за порушення дисципліни.

Виключення учасника зі спілки.

То есть "виключення" – это акт изъятия или лишения участия, и в этом смысле оно не является синонимом к "винятку". Употреблять его вместо "винятку" в обычных речевых ситуациях – грамматическая ошибка.

"Вилучення" – о физическом или административном устранении

Еще один близкий по звучанию термин – "вилучення". Его употребляют, когда речь идет о физическом, материальном или юридическом удалении объекта из определенного перечня или среды.

Вилучення небезпечних речовин із обігу.

Вилучення товару з продажу.

Это слово имеет выразительно деловой или технический оттенок и не заменяет ни одного из предыдущих понятий в обычной речи.

Почему "вийняток" – ошибка

Под влиянием русского языка часто встречается форма "вийняток", однако она является неправильной. Правильное слово – "виняток".

