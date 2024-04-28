Википедия 2.0. Учительница информатики объяснила, как ученики начальных классов и подростки могут использовать ИИ

Учительница информатики и блоггер о технологиях Летиция Барр делится, что искусственный интеллект может быть полезен в обучении для учеников начальных классов и подростков. Она объясняет, что эта технология может помогать им в выполнении домашних задач, планировании, а также стать энциклопедией типа википедии.

Однако педагог отмечает, что родители должны убедиться, что дети осведомлены как о преимуществах, так и о рисках ИИ. По ее словам, современные технологии могут развивать креативность и воображение, но школьникам следует объяснить разницу между человеческим мышлением и запрограммированным процессом синтеза данных и его воспроизводством. Об этом Барр рассказала в интервью Lifehacker.

"Технологии искусственного интеллекта могут развивать креативность и воображение. Генераторы изображений, например, могут превращать текстовые идеи в фантастические и все более реалистичные изображения и соединить художественное видение с любым уровнем творческого таланта", – сказала учительница.

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По ее словам, подростки все чаще будут использовать ИИ для помощи в домашних заданиях. Кроме того, школьники могут учиться писать коды самостоятельно, обладая технологией не только для обучения или развлечений.

Педагог советует рассказать детям обо всех нравственных и конструктивных способах искусственного интеллекта, которые могут облегчить им жизнь, в случае ответственного пользования. В частности, они могут:

Собирать материалы и создавать карты и тесты.

Формировать учебный план на основе погрузки на курс и доступного времени.

Генерировать заявку на поступление в колледж или выучить новый язык.

Более подробно узнать об интересах и хобби.

Обогатить творчество, создавая изображение, музыку или видео.

В момент, когда ученики начинают осознавать, что такое искусственный интеллект им следует подчеркнуть о правилах безопасности. В частности, повторить, что не нужно делиться личной информацией даже с дружескими чат-ботами.

"Я бы осторожно использовал инструменты GenAI, такие как ChatGPT, для всего, поскольку это просто чат-бот, имитирующий реальный разговор с человеком. Это может быть неправильным или обманчивым. Лучше научить детей находить и использовать инструменты искусственного интеллекта, предназначенные для конкретных целей, например генераторы изображений или голоса, обучающие программы и т.д.", – делится педагог.

Чем больше подростки пользуются социальными сетями, тем больше вероятность, что они столкнутся с контентом, созданным ИИ, делится Барр. Поскольку ученики не всегда знают, как начать подготовку к тесту или экзамену, цифровая технология может помочь направить детей и лучше организовать этот процесс.

По словам Барр, инструменты ИИ могут помочь детям понять письменную подсказку, затем провести мозговой штурм и создать план.

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