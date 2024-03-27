Винницкий назвал вузы в малых городах, которые точно не будут ни с кем объединять

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заверил, что в малых городах нужно сохранять учреждения высшего образования, поэтому там не будет объединения. В частности, должностное лицо перечислило такие вузы, как Острожская академия и Глуховский университет. Он подчеркнул, что это градообразующие структуры.

По мнению Винницкого, если в небольших городах не будет доступа к высшему образованию, это приведет к исчезновению интеллектуальной среды. Об этом заместитель министра образования рассказал в эфире Украинского радио.

"Когда мы говорим об университетах в малых городах, то мы их обязательно должны сохранить. Я сейчас говорю об Острожской академии, о Глуховском университете, о Нежине, об Умани, где должен появиться один университет. Это действительно градообразующие структуры. Если там не будет университета, там, вероятно, не будет интеллектуальной среды города. И это плохо", – заявил чиновник.

Он также отметил, что в крупных городах должно происходить укрупнение университетов для модернизации сети. Таким образом, среди учебных заведений будет сохраняться конкуренция, а студенты будут получать качественное обучение.

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