Вкусное домашнее печенье с шоколадом для детей: как приготовить

Домашнее печенье – один из самых простых способов порадовать детей вкусным и натуральным десертом. Особенно, когда речь идет о сочетании нежного теста и кусочков шоколада. Такая выпечка готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. К тому же, процесс можно легко превратить в семейный досуг.

Видео дня

Идея приготовления домашнего шоколадного печенья для детей опубликована на странице фудблогера vika cooking recipes в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 120 г

сахар – 120 г

яйцо – 1 шт.

мука – 180 г

какао – 30 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

шоколад – 100 г

Способ приготовления:

1. В миске смешайте мягкое сливочное масло с сахаром и яйцом до однородной массы. Важно, чтобы масло было комнатной температуры – тогда тесто будет иметь нежную структуру.

2. Отдельно просейте муку вместе с какао и разрыхлителем, после чего постепенно введите сухие ингредиенты к масляной смеси.

3. Добавьте измельченный шоколад или шоколадные капли и осторожно перемешайте лопаткой.

4. Сформируйте небольшие шарики теста, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и слегка приплюсните.

5. Выпекайте печенье в разогретой до 180°C духовке примерно 7-10 минут.

6. Важно не передержать, чтобы оно осталось мягким внутри.

7. Готовое печенье немного остудите перед подачей. Оно прекрасно сочетается с молоком или чаем и станет любимым десертом для детей и взрослых.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: