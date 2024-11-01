Вкусные и нежирные тефтели для детей: к каше, макаронам или пюре
Тефтели – отличное дополнение к любому гарниру детям. Такие изделия получаются совсем нежирными, потому что их нужно именно протушить, а не жарить. Можно добавить к мясу еще и овощи, чтобы блюдо было более питательным.
Идея приготовления тефтелей из фарша для детей опубликована на странице детской нутрициолога Нины Дубровской (moireceptuforeva) в Instagram. Можно взять курятину, индейку или говядину.
Ингредиенты на две порции:
- фарш – 3 ст.л.
- натертая на среднюю терку цветная капуста – 2 ст.л.
- натертая на среднюю терку морковь – 2 ст.л.
- сырой рис – 1 ст.л.
- измельченный лук – 1 ст.л.
- яйцо – 0,5 шт.
- вода – 150 мл.
- мука – 1 ч.л.
- сметана – 1 ч.л.
- ароматный перец
- лавровые листья
Способ приготовления:
1. Фарш смешать с яйцом, овощами и сырым рисом. (Можно рис немного проварить по желанию, тогда тефтели быстрее приготовятся).
2. Сформировать 4 шарика и положить в кастрюльку, приплюснуть.
3. Смешать воду, сметану, муку, соль и этой смесью залить тефтельки.
4. Добавить специи.
5. Тушить на небольшом огне под крышкой минут 30.
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