Вкусные и нежирные тефтели для детей: к каше, макаронам или пюре

Тефтели – отличное дополнение к любому гарниру детям. Такие изделия получаются совсем нежирными, потому что их нужно именно протушить, а не жарить. Можно добавить к мясу еще и овощи, чтобы блюдо было более питательным.

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Идея приготовления тефтелей из фарша для детей опубликована на странице детской нутрициолога Нины Дубровской (moireceptuforeva) в Instagram. Можно взять курятину, индейку или говядину.

Ингредиенты на две порции:

фарш – 3 ст.л.

натертая на среднюю терку цветная капуста – 2 ст.л.

натертая на среднюю терку морковь – 2 ст.л.

сырой рис – 1 ст.л.

измельченный лук – 1 ст.л.

яйцо – 0,5 шт.

вода – 150 мл.

мука – 1 ч.л.

сметана – 1 ч.л.

ароматный перец

лавровые листья

Способ приготовления:

1. Фарш смешать с яйцом, овощами и сырым рисом. (Можно рис немного проварить по желанию, тогда тефтели быстрее приготовятся).

2. Сформировать 4 шарика и положить в кастрюльку, приплюснуть.

3. Смешать воду, сметану, муку, соль и этой смесью залить тефтельки.

4. Добавить специи.

5. Тушить на небольшом огне под крышкой минут 30.

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