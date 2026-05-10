Вкусные конфеты из тьох ингредиентов для детей: как приготовить

Домашние конфеты можно легко приготовить без выпекания и сложных ингредиентов. Для этого рецепта понадобится всего несколько простых продуктов и немного времени. Десерт получается нежным, шоколадным и прекрасно подходит к чаю или как сладкий перекус для детей. А главное – такие конфеты легко сделать даже без кулинарного опыта.

Видео дня

Идея приготовления домашних шоколадных конфет для детей опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

печенье – 155 г

сливочный сыр – 150 г

какао – 1-2 ст.л. по желанию

черный или молочный шоколад – 50-80 г

орехи для декора – по вкусу

Способ приготовления:

1. Измельчите печенье в мелкую крошку с помощью блендера или скалки. Переложите в глубокую миску.

2. Добавьте сливочный сыр и, по желанию, какао. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции. Основа должна быть пластичной и легко формироваться.

3. Из готовой массы сделайте небольшие шарики одинакового размера. Выложите их на тарелку или доску и поставьте в холодильник на 15-20 минут, чтобы конфеты стали плотнее.

4. Тем временем растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Охлажденные конфеты окуните в шоколад и выложите на пергамент.

5. Пока глазурь не застыла, посыпьте десерт измельченными орешками. После этого поставьте конфеты в холодильник еще на несколько минут.

6. Подавайте домашние конфеты охлажденными. Они хорошо сочетаются с чаем, какао или молоком и прекрасно подойдут для быстрого сладкого стола без выпекания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: