Вкусные оладьи с творогом и клубникой: точно понравятся детям

Екатерина Ягович
Моя Школа
651
Лето – идеальное время для домашней выпечки со свежими ягодами. Если хочется приготовить что-то простое, вкусное и ароматное к завтраку или перекусу, стоит обратить внимание на оладьи с творогом и клубникой. Они получаются нежными, мягкими и сочными внутри. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится буквально за несколько минут.

Идея приготовления вкусных оладий с творогом и клубникой для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram.

Ингредиенты:

  • творог – 50 г
  • кефир – 50 г
  • яйцо – 1 небольшое
  • цельнозерновая мука – 20 г
  • пшеничная мука – 20 г
  • сахар – 1 ст. л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • ванильная паста или ванильный сахар – по вкусу
  • клубника – 100-150 г
  • масло для жарки – по необходимости

Способ приготовления:

1. Для начала творог нужно хорошо размять или протереть через сито, чтобы масса стала максимально однородной. Добавьте кефир, яйцо, сахар и ваниль, после чего тщательно перемешайте.

2. К жидкой смеси всыпьте цельнозерновую и обычную муку, а также разрыхлитель. Замесите густое однородное тесто без комочков.

3. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Ее можно сразу добавить в тесто или использовать при формировании оладий на сковородке.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

5. Выкладывайте порции теста ложкой. Если хотите получить больше ягодной начинки, сначала выложите немного теста, сверху положите кусочек клубники и накройте еще небольшим количеством теста.

6. Жарьте оладьи на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки. Готовые оладьи подавайте теплыми.

7. По желанию их можно дополнить медом, сметаной, натуральным йогуртом или свежими ягодами. Именно благодаря сочетанию нежного творога и ароматной клубники такие оладьи получаются особенно вкусными и быстро исчезают со стола.

