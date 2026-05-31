Вкусные оладьи с творогом и клубникой: точно понравятся детям

Лето – идеальное время для домашней выпечки со свежими ягодами. Если хочется приготовить что-то простое, вкусное и ароматное к завтраку или перекусу, стоит обратить внимание на оладьи с творогом и клубникой. Они получаются нежными, мягкими и сочными внутри. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится буквально за несколько минут.

Идея приготовления вкусных оладий с творогом и клубникой для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 50 г

кефир – 50 г

яйцо – 1 небольшое

цельнозерновая мука – 20 г

пшеничная мука – 20 г

сахар – 1 ст. л.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

ванильная паста или ванильный сахар – по вкусу

клубника – 100-150 г

масло для жарки – по необходимости

Способ приготовления:

1. Для начала творог нужно хорошо размять или протереть через сито, чтобы масса стала максимально однородной. Добавьте кефир, яйцо, сахар и ваниль, после чего тщательно перемешайте.

2. К жидкой смеси всыпьте цельнозерновую и обычную муку, а также разрыхлитель. Замесите густое однородное тесто без комочков.

3. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Ее можно сразу добавить в тесто или использовать при формировании оладий на сковородке.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

5. Выкладывайте порции теста ложкой. Если хотите получить больше ягодной начинки, сначала выложите немного теста, сверху положите кусочек клубники и накройте еще небольшим количеством теста.

6. Жарьте оладьи на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки. Готовые оладьи подавайте теплыми.

7. По желанию их можно дополнить медом, сметаной, натуральным йогуртом или свежими ягодами. Именно благодаря сочетанию нежного творога и ароматной клубники такие оладьи получаются особенно вкусными и быстро исчезают со стола.

