Вкусный банановый манник для детей: как приготовить полезный десерт

Домашние десерты для детей могут быть не только вкусными, но и полезными. Один из таких вариантов – банановый манник, который легко приготовить из простых ингредиентов. Он получается нежным, ароматным и без лишнего сахара. Такой десерт прекрасно подходит для завтрака или перекуса.

Идея приготовления воздушного манника с бананом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

бананы – 3 шт.

яйца – 3 шт.

семена чиа – 20 г

творог кисломолочный – 180 г

манка – 40 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сначала бананы разомните до однородной массы и смешайте с яйцами. Основа должна получиться мягкой и без комочков.

2. Далее добавьте творог, манку, семена чиа и разрыхлитель. Все хорошо перемешайте и оставьте массу на 15 минут, чтобы манка немного набухла.

3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите тесто в форму для выпекания и равномерно распределите.

4. Выпекайте манник примерно 40-50 минут до румяной корочки.

5. Готовый десерт немного охладите, после чего нарежьте порционными кусочками.

6. Манник получается нежным, с легким банановым ароматом и натуральной сладостью – идеальный вариант для детского меню и домашнего чаепития.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: