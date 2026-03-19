Вкусный банановый манник для детей: как приготовить полезный десерт
Домашние десерты для детей могут быть не только вкусными, но и полезными. Один из таких вариантов – банановый манник, который легко приготовить из простых ингредиентов. Он получается нежным, ароматным и без лишнего сахара. Такой десерт прекрасно подходит для завтрака или перекуса.
Идея приготовления воздушного манника с бананом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- бананы – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- семена чиа – 20 г
- творог кисломолочный – 180 г
- манка – 40 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сначала бананы разомните до однородной массы и смешайте с яйцами. Основа должна получиться мягкой и без комочков.
2. Далее добавьте творог, манку, семена чиа и разрыхлитель. Все хорошо перемешайте и оставьте массу на 15 минут, чтобы манка немного набухла.
3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите тесто в форму для выпекания и равномерно распределите.
4. Выпекайте манник примерно 40-50 минут до румяной корочки.
5. Готовый десерт немного охладите, после чего нарежьте порционными кусочками.
6. Манник получается нежным, с легким банановым ароматом и натуральной сладостью – идеальный вариант для детского меню и домашнего чаепития.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: