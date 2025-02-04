Власти критикуют, родители защищают: что показала проверка Черниговского лицея с усиленной ВФП. Фото

Представители Уполномоченного по защите прав человека во время проведения проверки Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой выявили недостатки в работе учебного заведения. В частности, они указали на перенаселение в общежитиях, где в одной комнате проживают от 9 и более детей. Также нарушаются права на конфиденциальность, ведь кровати стоят вплотную друг к другу.

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Кроме того, в обнародованном в Facebook заключении отмечено, что в общежитии, где проживают юноши, устаревшая и поврежденная мебель. А иногда отсутствуют стулья и тумбочки для хранения личных вещей. Там также обратили внимание на нехватку продуктов длительного хранения и питьевой воды в укрытии. В то же время в общежитии отсутствует пожарный щит и не соответствует нормам оборудование.

Украинцы не поддержали такую инициативу, ведь информация была изложена в социальных сетях с указанием учебного заведения. Они считают, что в условиях полномасштабной войны это недопустимо. Кроме того, они заверили, что их устраивают как условия проживания их детей, так и само обучение.

"Я против таких обвинений, мой ребенок уже второй год учится в лицее, я очень довольна как учебным процессом, так и отношением преподавателей, общими условиями пребывания в лицее".

"Удивляюсь. Больше вреда чем пользы. А можно было избежать фото названия конкретного заведения? Избежать фото "взвод"? Кровати рядом – это вообще чушь, ведь есть вещи, которые предусмотрены специальными нормативными документами! Можно было ограничиться намеками на учебное заведение без уточнения, а в отчете, который послать ответственным и своему начальству, указать все вещи конкретно. Только в отчете".

В то же время руководитель учебного заведения Евгений Казанин в интервью Час Чернігівський рассказал, что пост на странице в социальных сетях видел, однако официальной информации о мониторинге не получил. Кроме того, по его словам, проверка проходила в зимние каникулы, когда дети не учились, а в помещении проводились плановые ремонтные работы. А озвученные замечания были исправлены в течение следующего дня.

"Посещение мониторинговой группой состоялось во время зимних каникул, когда услуги соискателям образования в помещениях лицея не предоставлялись и проводились плановые ремонтные работы в помещениях казармы лицея, укрытиях и мероприятиях по подготовке заведения к 2 семестру обучения. Замечания, освещенные в медиа, носили несистемный характер и в большинстве были исправлены в течение следующего дня (фото и видеоотчет был направлен в мониторинговую группу)", – говорит Казанин.

Однако глава учебного заведения подтвердил, что определенные проблемы все же существуют, но не только с этим помещением.

Так, общежитие для юношей размещено в здании, которое строилось еще в 1937 году, а для девушек – обустроено в 2022 году в имеющихся помещениях учебного корпуса. Однако размещать детей по четверо все же невозможно.

После проведения проверки лицей предоставлял в областное Управление образования и науки предложения по реконструкции здания, с обустройством комнат на 4 человека и заменой необходимой мебели. Также включено оборудование пожарной сигнализации и другие мероприятия развития.

В марте 2022 года на территории лицея от обстрелов пострадали пять зданий: общежитие, столовая, спортивный зал, учебный корпус, автопарк лицея. Частично удалось восстановить помещение и произвести ремонт. По словам Казанина, работы по совершенствованию заведения до сих пор продолжаются.

Несмотря на замечания службы омбудсмена, родители довольны условиями и знаниями, которые получают дети.

"Второй ребенок учится. Если бы было плохо – разве бы я дочь отдал? Сыну понравилось. С тем, когда сын учился и какой лицей сейчас – то изменения есть только в лучшую сторону. Сын закончил 10 лет назад, поэтому по сравнению с этим – улучшились" аудитории, оснащение, есть компьютерные классы современные, да и раньше девушки не учились. И когда стал вопрос отдавать второго ребенка – дочь – мы не сомневались", – делится отец учеников.

По его словам, дочь хочет поскорее вернуться к очной учебе и не жаловалась на условия в лицее.

Такого мнения придерживаются и другие родители. Они рассказывают, что администрация открыта для общения и предоставляет всю необходимую информацию. А то, что дети спят по девять человек в одной комнате, их не удивляет, ведь это казарма. Если возникают какие-то аварии, то и это их не очень смущает, ведь такое может случиться в любом учебном заведении.

Черниговский лицей с усиленной военно-физической подготовкой – одно из самых известных учебных заведений в этом регионе интернатного типа, в котором учится 305 детей.

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