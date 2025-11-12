Вместе или отдельно? Как правильно писать "нізвідки"
Одной из ключевых особенностей украинского языка (как и славянских языков в целом) является формирование слов с помощью комбинации различных частей – к корню присоединяются различные приставки, суффиксы и окончания, чтобы дать необходимую в конкретном случае словоформу. Как следствие, даже носители языка порой могут путаться с написанием некоторых слов.
Так мы порой можем ошибаться с тем, как правильно писать слова, начинающиеся на "не-" и "ні-". Примером такого слова является наречие "нізвідки". OBOZ.UA разбирался, каким является правильное его написание – вместе или отдельно?
Итак, мы имеем дело с наречием. Но эта часть речи может писаться как слитно, так и раздельно и даже через дефис. Рассмотрим все случаи.
Отдельно пишутся преимущественно сочетания слов, которые выполняют роль наречия, но по сути являются сочетанием предлога с существительным (или другой частью речи), сохранившим свое лексическое и грамматическое значение. Например:
- на жаль;
- до вподоби;
- під силу;
- з боку на бік.
Через дефис пишем наречия с префиксом по- и суффиксами -ому, -ему, -єму, -и, -ки, -е. Примеры здесь следующие:
- по-новому;
- по-вашому;
- по-українськи;
- по-третє.
Также дефис ставится, если наречие содержит частицы будь-, -небудь, казна-, хтозна-:
- будь-як;
- де-небудь;
- казна-коли;
- хтозна-де.
А еще с дефисом пишутся наречия, образованные повторением слова или сочетанием синонимичных/антонимичных слов:
- ледве-ледве;
- часто-густо;
- з давніх-давен;
- тишком-нишком;
- більш-менш;
- вряди-годи.
А вместе употребляем наречия, образованные сочетанием предлога с другой частью речи (существительным, прилагательным, числительным, местоимением или другим наречием). Среди них следующие:
- предлог + существительное: вночі, навесні, зранку, вбік, нагору, узимку;
- Предлог + прилагательное: напевне, злегка, допізна, звисока;
- Предлог + числительное: вдвоє, утрьох, водно (в одне ціле);
- предлог + местоимение: навіщо, внічию;
- предлог + наречие: назавжди, відтепер, позавтра.
Слово "нізвідки" очевидно подпадает под последнюю из этих категорий, ведь сочетает в себе предлог "ні" с наречием "звідки". И это уже дает нам ответ на наш вопрос.
Но есть еще один нюанс, который можно иметь в виду, чтобы не делать ошибок. В отличие от "не", которое является отрицательной частицей, частица "ні" чаще служит префиксом в отрицательных местоимениях и наречиях и поэтому пишется слитно:
- ніхто;
- ніщо;
- ніякий;
- ніколи;
- ніде;
- ніяк;
- нізвідки.
Итак, как ни крути, согласно правилам украинского языка, наречие "нізвідки" пишется только слитно. Теперь вы точно не ошибетесь с ним.
