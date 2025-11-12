Вместе или отдельно? Как правильно писать 'нізвідки'

Одной из ключевых особенностей украинского языка (как и славянских языков в целом) является формирование слов с помощью комбинации различных частей – к корню присоединяются различные приставки, суффиксы и окончания, чтобы дать необходимую в конкретном случае словоформу. Как следствие, даже носители языка порой могут путаться с написанием некоторых слов.

Так мы порой можем ошибаться с тем, как правильно писать слова, начинающиеся на "не-" и "ні-". Примером такого слова является наречие "нізвідки". OBOZ.UA разбирался, каким является правильное его написание – вместе или отдельно?

Итак, мы имеем дело с наречием. Но эта часть речи может писаться как слитно, так и раздельно и даже через дефис. Рассмотрим все случаи.

Отдельно пишутся преимущественно сочетания слов, которые выполняют роль наречия, но по сути являются сочетанием предлога с существительным (или другой частью речи), сохранившим свое лексическое и грамматическое значение. Например:

на жаль;

до вподоби;

під силу;

з боку на бік.

Через дефис пишем наречия с префиксом по- и суффиксами -ому, -ему, -єму, -и, -ки, -е. Примеры здесь следующие:

по-новому;

по-вашому;

по-українськи;

по-третє.

Также дефис ставится, если наречие содержит частицы будь-, -небудь, казна-, хтозна-:

будь-як;

де-небудь;

казна-коли;

хтозна-де.

А еще с дефисом пишутся наречия, образованные повторением слова или сочетанием синонимичных/антонимичных слов:

ледве-ледве;

часто-густо;

з давніх-давен;

тишком-нишком;

більш-менш;

вряди-годи.

А вместе употребляем наречия, образованные сочетанием предлога с другой частью речи (существительным, прилагательным, числительным, местоимением или другим наречием). Среди них следующие:

предлог + существительное: вночі, навесні, зранку, вбік, нагору, узимку;

вночі, навесні, зранку, вбік, нагору, узимку; Предлог + прилагательное: напевне, злегка, допізна, звисока;

напевне, злегка, допізна, звисока; Предлог + числительное: вдвоє, утрьох, водно (в одне ціле);

вдвоє, утрьох, водно (в одне ціле); предлог + местоимение: навіщо, внічию;

навіщо, внічию; предлог + наречие: назавжди, відтепер, позавтра.

Слово "нізвідки" очевидно подпадает под последнюю из этих категорий, ведь сочетает в себе предлог "ні" с наречием "звідки". И это уже дает нам ответ на наш вопрос.

Но есть еще один нюанс, который можно иметь в виду, чтобы не делать ошибок. В отличие от "не", которое является отрицательной частицей, частица "ні" чаще служит префиксом в отрицательных местоимениях и наречиях и поэтому пишется слитно:

ніхто;

ніщо;

ніякий;

ніколи;

ніде;

ніяк;

нізвідки.

Итак, как ни крути, согласно правилам украинского языка, наречие "нізвідки" пишется только слитно. Теперь вы точно не ошибетесь с ним.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно писать наречие "назавжди".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.