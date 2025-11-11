'Назавжди' или 'на завжди': как писать на украинском правильно

Вопрос о том, как правильно писать слова – вместе или раздельно, относится к наиболее распространенным в грамматике украинского языка. Часто интуитивно кажется что вариант "назавжди" должен быть единственно верным, однако для грамотного письма необходимо руководствоваться четкими орфографическими нормами.

Эти правила регулируют, в частности, написание наречий и наречных соединений, которые образуются от сочетания различных частей речи с предлогами. Понимание структуры слова, его ударения и возможности вставки зависимых слов являются основными инструментами для выбора корректного написания.

Таким образом, для решения дилеммы "назавжди" или "на завжди" следует обратиться к классификации наречий.

Правила написания наречий

Слово "назавжди" пишется слитно, поскольку оно является наречием, образованным от сочетания предлога "на" и наречия "завжди".

Слитно пишутся наречия, образованные несколькими основными способами:

От существительных с предлогами: уголос, вволю, впень, збоку, нарівні.

донедавна, зблизька, справа, помалу, сповна. От предлога (кроме "по") и числительного: удвоє, утретє, спершу, забагато (но отдельно пишем "по троє", "по-п'яте").

удвоє, утретє, спершу, забагато (но отдельно пишем "по троє", "по-п'яте"). С частицами-префиксами: наречия, имеющие в своем составе частицы де-, що-, аби-, ані-, чи-, як-, не-, ні- (деколи, щоранку, анітрохи, неабияк).

наречия, имеющие в своем составе частицы де-, що-, аби-, ані-, чи-, як-, не-, ні- (деколи, щоранку, анітрохи, неабияк). Дополнительно слитно пишутся сложные наречия, образованные из нескольких основ (натщесерце, обабіч, обіруч).

Когда наречия пишутся раздельно

Раздельно пишутся наречия, образованные от существительных с предлогами. Например, пишем:

С предлогом без : без сил, без угаву, без відома (но "безвісти").

: без сил, без угаву, без відома (но "безвісти"). С предлогом в (у) : в міру, в ногу, уві сні, у вічі (но "угору", "уранці").

: в міру, в ногу, уві сні, у вічі (но "угору", "уранці"). С предлогом на : на горе, на щастя, на добраніч (но "нанівець", "нарешті").

: на горе, на щастя, на добраніч (но "нанівець", "нарешті"). С предлогом по: по суті, по правді, по щирості (но "поруч", "почасти").

Раздельно также пишутся словосочетания, имеющие наречное значение: від ранку до вечора, день у день, з дня на день, сам на сам, час від часу.

Когда наречия пишутся через дефис

Через дефис пишутся наречия, образованные добавлением "по-":

к прилагательным и местоимениям с суффиксами -ому, -єму, -и: по-українськи, по-сімейному, по-моєму;

порядковому числительному на -е (-є): по-перше, по-шосте, по-десяте;

Кроме того, дефис используется в неопределенных наречиях, имеющих в своем составе частицы будь-, -небудь, казна-, -то, хтозна- (наприме: будь-де, де-небудь, хтозна-як), а также в сложных наречиях, образованных повторением слова: віч-на-віч, хоч-не-хоч, далеко-далеко.

