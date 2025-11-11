"Назавжди" или "на завжди": как писать на украинском правильно
Вопрос о том, как правильно писать слова – вместе или раздельно, относится к наиболее распространенным в грамматике украинского языка. Часто интуитивно кажется что вариант "назавжди" должен быть единственно верным, однако для грамотного письма необходимо руководствоваться четкими орфографическими нормами.
Эти правила регулируют, в частности, написание наречий и наречных соединений, которые образуются от сочетания различных частей речи с предлогами. Понимание структуры слова, его ударения и возможности вставки зависимых слов являются основными инструментами для выбора корректного написания.
Таким образом, для решения дилеммы "назавжди" или "на завжди" следует обратиться к классификации наречий.
Правила написания наречий
Слово "назавжди" пишется слитно, поскольку оно является наречием, образованным от сочетания предлога "на" и наречия "завжди".
Слитно пишутся наречия, образованные несколькими основными способами:
- От существительных с предлогами: уголос, вволю, впень, збоку, нарівні.
- От предлога и короткой формы прилагательного: донедавна, зблизька, справа, помалу, сповна.
- От предлога (кроме "по") и числительного: удвоє, утретє, спершу, забагато (но отдельно пишем "по троє", "по-п'яте").
- С частицами-префиксами: наречия, имеющие в своем составе частицы де-, що-, аби-, ані-, чи-, як-, не-, ні- (деколи, щоранку, анітрохи, неабияк).
- Дополнительно слитно пишутся сложные наречия, образованные из нескольких основ (натщесерце, обабіч, обіруч).
Когда наречия пишутся раздельно
Раздельно пишутся наречия, образованные от существительных с предлогами. Например, пишем:
- С предлогом без: без сил, без угаву, без відома (но "безвісти").
- С предлогом в (у): в міру, в ногу, уві сні, у вічі (но "угору", "уранці").
- С предлогом на: на горе, на щастя, на добраніч (но "нанівець", "нарешті").
- С предлогом по: по суті, по правді, по щирості (но "поруч", "почасти").
Раздельно также пишутся словосочетания, имеющие наречное значение: від ранку до вечора, день у день, з дня на день, сам на сам, час від часу.
Когда наречия пишутся через дефис
Через дефис пишутся наречия, образованные добавлением "по-":
- к прилагательным и местоимениям с суффиксами -ому, -єму, -и: по-українськи, по-сімейному, по-моєму;
- порядковому числительному на -е (-є): по-перше, по-шосте, по-десяте;
Кроме того, дефис используется в неопределенных наречиях, имеющих в своем составе частицы будь-, -небудь, казна-, -то, хтозна- (наприме: будь-де, де-небудь, хтозна-як), а также в сложных наречиях, образованных повторением слова: віч-на-віч, хоч-не-хоч, далеко-далеко.
